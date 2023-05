Con i costi dell’energia che sono saliti alle stelle, complice la complessa situazione politica internazionale, cresce il numero di persone che decidono di installare pannelli solari per produrre energia in proprio e ridurre i costi complessivi. Uno degli elementi fondamentali del sistema è l’inverter, che si occupa di trasformare la corrente continua prodotta dai pannelli fotovoltaici in corrente alternata, quella che viene comunemente utilizzata per far funzionare tutti i dispositivi elettrici in casa.

Oggi vi segnaliamo un inverter in promozione su TomTop, noto store online che in questo caso spedisce dai magazzini in Germania, con tempi di consegna decisamente contenuti. Si tratta di un modello evoluto in grado di gestire anche la corrente in eccesso e convogliarla a un sistema di accumulo separato.

Inverter in super offerta

L’inverter di cui vi parliamo oggi ha una potenza nominale di 3000VA/2400W con una efficienza del 93% e transfer time di 10/20 millisecondi. È in grado di generare un’onda sinusoidale pulita con tensione di 230 V e frequenza di 50/60 Hz, adatta quindi anche al funzionamento dei nostri elettrodomestici senza alcun problema.

Può gestire una tensione massima di ingresso di 80 VDC con una corrente che può arrivare a 50A e l’energia in eccesso può essere dirottata su batterie da 24VDC, con una corrente massima in uscita di 20A o 30 A. È dotata di un ampio pannello a cristalli liquidi dove vengono mostrate le principali informazioni e gli eventuali errori rilevati, mentre appena sotto al display sono presenti 4 pulsanti per il controllo delle funzioni.

Il dispositivo è decisamente compatto, 305 x 272 x 100 millimetri con un peso di poco superiore ai 5 Kg, quindi può essere collocato ovunque in casa senza particolari problemi. Per maggiori dettagli tecnici vi rimandiamo alla scheda completa presente su TomTop, che trovate linkata qui sotto.

Potete portarvi a casa l’inverter, fino ad esaurimento scorte, al prezzo di 172,04 euro, che include le spese di spedizione dalla Germania e l’IVA. Questo significa che all’arrivo del prodotto in Italia non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo, né dazi doganali né adeguamento IVA.

Acquista l’inverter su TomTop

