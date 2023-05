Il team di WhatsApp sta introducendo la possibilità di bloccare le chat nell’app per iOS per proteggerle da occhi indiscreti.

WhatsApp sta inoltre lavorando su una nuova funzionalità per l’applicazione nativa per Windows. Ecco cosa possiamo aspettarci.

Ecco le novità di WhatsApp beta per iOS

La versione beta 23.9.0.71 di WhatsApp per iPhone introduce la possibilità di proteggere la privacy di determinate chat utilizzando Face ID o Touch ID.

Dopo aver bloccato una chat verrà elencata in una nuova sezione chiamata “Chat bloccate” che sarà accessibile solo previo sblocco tramite Face ID o Touch ID.

Le notifiche per le chat bloccate arriveranno ugualmente, ma non mostreranno il mittente e nemmeno l’anteprima del messaggio, inoltre i media non verranno salvati automaticamente nella galleria dello smartphone.

La possibilità di bloccare le chat è al momento disponibile per alcuni beta tester e verrà distribuita a un numero maggiore di utenti nelle prossime settimane.

WhatsApp lavora sulla riproduzione dei messaggi vocali su Windows

La versione beta 2.2316.2.0 di WhatsApp per Windows introduce una funzionalità per ascoltare i messaggi vocali anche in una chat diversa da quella originaria.

In questo modo l’utente può continuare diverse conversazioni anche durante l’ascolto di un messaggio vocale particolarmente lungo.

La possibilità di riprodurre messaggi vocali al di fuori della chat originaria è attualmente disponibile per alcuni beta tester che eseguono l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Windows disponibile tramite Microsoft Store, tuttavia la funzionalità è in rilascio per un numero sempre maggiore di utenti.

