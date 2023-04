La scorsa settimana Snapchat ha annunciato il rilascio della nuova funzione My AI a tutti i suoi utenti, dopo averla inizialmente resa disponibile solo per coloro che avevano sottoscritto il piano in abbonamento. Nonostante il rilascio gratuito di una funzione premium debba teoricamente far felici gli utenti, non è quello che è successo in questa occasione.

A causa infatti di come l’azienda ha implementato il chatbot AI, bloccandolo automaticamente nella parte superiore del feed della chat senza possibilità di essere rimosso, gli utenti si sono sfogati sul play Store rilasciando una pioggia di recensioni ad una stella.

L’aggiornamento gratuito My AI di Snapchat non piace agli utenti

My AI è il recente chatbot di Snapchat, lanciato inizialmente a febbraio 2023, che si basa sull’intelligenza artificiale ChatGPT di OpenAI; il chatbot vanta una serie di funzionalità come rispondere a domande trivia, offrire consigli sugli acquisti, dare consigli di viaggio, suggerire ricette e molto altro.

Il problema nasce dal fatto che My AI è stato distribuito gratuitamente a tutti gli utenti con un’implementazione che non è stata gradita dai più, il chatbot infatti viene automaticamente bloccato nella parte superiore del feed della chat, soprattutto delle conversazioni con i veri amici.

Questo ha causato un vero e proprio accanimento da parte degli utenti nei confronti di Snapchat, che sul Play Store ha ricevuto nell’ultima settimana il 75% di recensioni negative ad 1 stella, portando la valutazione media dell’app a 1,67 stelle.

Gli utenti lamentano dunque l’impossibilità di operare alcun controllo sulla nuova funzione offerta, non è infatti possibile nascondere, rimuovere o bloccare la visualizzazione di My AI nell’elenco chat, così come non è possibile modificarne il posizionamento più in basso.

In realtà, c’è la possibilità di operare tutti i cambiamenti appena citati, ma per godere di questo privilegio è necessario abbonarsi a Snapchat +, il piano in abbonamento dell’applicazione infatti permette di sbloccare o rimuovere del tutto My AI: “Gli abbonati Snapchat + ricevono l’accesso anticipato alle nuove funzionalità di My AI e hanno la possibilità di sbloccare o rimuovere My AI dal feed della chat“.

Non è la prima volta che gli utenti manifestano il proprio dissenso in modi analoghi, allo stato attuale la società non ha rilasciato alcun commento ufficiale sull’accaduto, bisognerà quindi attendere per scoprire se Snapchat deciderà di correre ai ripari fornendo un maggior controllo del chatbot anche agli utenti non paganti.

Potrebbe interessarti anche: Snapchat e Amazon vi fanno provare gli occhiali in realtà aumentata