Snap e Amazon stanno collaborando per fornire agli utenti Snapchat la possibilità di provare ed eventualmente acquistare occhiali di marca utilizzando filtri di realtà aumentata.

Gli utenti di SnapChat potranno provare migliaia di occhiali griffati da brand come Maui Jim, Persol, Oakley e Costa Del Mar attraverso le funzionalità AR dell’app.

I filtri AR non si limitano a sovrapporre gli occhiali sul volto dell’utente, ma in alcuni casi l’IA aggiunge accessori a tema, come ad esempio berretti invernali e sfondi innevati se si provano gli occhiali da sole della linea sci di Oakley.

Se gli utenti trovano un prodotto di loro gradimento, possono acquistarlo nel negozio Amazon Fashion tramite un link visualizzato sullo schermo.

Snapchat e Amazon offrono la prova virtuale degli occhiali griffati

Snap e Amazon pianificano di espandere questa esperienza rendendola disponibile anche per altri prodotti in futuro.

Sebbene altri marchi abbiano precedentemente offerto esperienze di acquisto virtuale simili utilizzando i filtri di Snapchat, il social afferma che 250 dei suoi 363 milioni di utenti attivi nel mondo hanno utilizzato i suoi obiettivi AR oltre 5 miliardi di volte nell’ultimo anno.

Gli utenti di Snapchat possono trovare le nuove lenti per lo shopping Amazon AR sul profilo pubblico @amazonfashion all’interno dell’app Snapchat.

Potrebbe interessarti: È arrivato in Italia Snapchat+ con novità per notifiche e durata delle storie