Eskute, brand specializzato nella realizzazione di e-bike, ha da poco presentato un nuovo trio di bici a pedalata assistita, caratterizzate da un’autonomia che può superare i 100 chilometri, un dato decisamente molto interessante. Si chiamano Eskute Netuno Plus, Polluno Plus e Star e sono pensati per diversi utilizzi e per diverse categorie di utenti.

Vediamo allora di scoprire maggiori dettagli tecnici sui tre modelli, che hanno comunque alcune caratteristiche in comune, a partire dalla spedizione dai magazzini europei, per evitare dazi doganali e lunghi tempi di attesa. Ricordiamo che i prezzi includono le tasse, mentre le spese di spedizione verranno mostrate prima del pagamento.

Eskute Netuno PLUS

Eskute Netuno PLUS, evoluzione del modello già in commercio, è una e-bike pensata per il trekking, adatta quindi sia alle strade asfaltate che a quelle bianche. È dotata di pneumatici da 27,5 pollici che offrono un’ottima aderenza su tutte le superfici e garantiscono al contempo una buona maneggevolezza in tutte le situazioni.

Il motore Bafang è accreditato di una potenza massima di 500 watt (nominale di 250 watt) con una coppia di 45 Nm che interviene fino a 25 Km/h, nel pieno rispetto quindi delle leggi italiane. I sensori di coppia permettono di regolare la potenza del motore e la velocità in base alle condizioni del terreno, per fornire un’esperienza il più naturale possibile.

La sospensione frontale con blocco idraulico permette di passare da terreni sconnessi a strade asfaltate senza perdere in trazione, lo schermo retroilluminato consente di avere tutti i dati sotto controllo e la dotazione di sicurezza include freni a disco meccanici da 160 mm su entrambe le ruote e fari a LED anteriore e posteriore. Il cambio è monocorona anteriore con sistema a 7 velocità firmato da Shimano, per adattarsi a pendii ripidi o percorsi pianeggianti.

La batteria da 36V/14.5 Ah, che può essere rimossa per semplificare la ricarica, offre fino a 100 Km di autonomia con una singola carica, dato che ovviamente varia in funzione del tracciato e del peso dell’utente, che può raggiungere i 125 Kg.

Attualmente Eskute Netuno PLUS è in vendita sullo store ufficiale a 1.399 euro ma ancora per qualche ora è possibile usufruire di uno sconto di 200 euro.

Eskute Polluno PLUS

Se invece cercare una city bike, da utilizzare per andare al lavoro, a fare la spesa, o per qualche uscita senza impegno la domenica, ecco Eskute Polluno PLUS, disponibile con pneumatici da 26 o 28 pollici senza differenza di prezzo. Il motore è un Bafang G010 da 250 watt che assiste la pedalata fino a 25 Km/h e, grazie a una batteria da 36V/20Ah riesce a offrire oltre 120 Km di autonomia.

Anche in questo caso sono presenti un sensore di coppia per una pedalata più naturale, sospensione frontale, doppio freno a disco meccanico da 160 mm, fari LED, schermo retroilluminato e cambio Shimano a 7 velocità, con singola corona nella parte anteriore. È possibile controllare i parametri delle e-bike e controllare le statistiche utilizzando la companion app disponibile sia per iOS che per Android.

Attualmente Eskute Polluno PLUS è in offerta a 1.299 euro con un risparmio di 200 euro sul prezzo di listino.

Eskute Star

Chiudiamo con Eskute Star, una city bike pieghevole, pensata dunque per essere utilizzata prevalentemente in città, da caricare sui mezzi pubblici o nel bagagliaio dell’auto, per essere utilizzata solo in determinati tragitti. È un modello fat tyre, con ruote da 20 x 4 pollici, ideale quindi per muoversi in sicurezza su tutti i terreni.

Il motore, situato come negli altri due modelli all’interno del mozzo posteriore, è un Bafang da 250 watt con una coppia massima di 65 Nm. Grazie alla batteria da 26V/25Ah, rimovibile per semplificare la ricarica, l’autonomia raggiunge agevolmente i 100 Km. Il display retroilluminato dispone anche di una porta USB integrata, utile per ricaricare lo smartphone quando state pedalando.

È presente una sospensione anteriore, doppio freno a disco idraulico, fari a LED e cambio Shimano a 7 velocità, come negli altri due modelli. In questo caso il prezzo speciale è di 1.499 euro invece di 1.7999 euro, solo per poche ore.