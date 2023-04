Davvero interessante l’offerta che vi segnaliamo oggi, relativa a una stampante 3D in grado di realizzare oggetti di grandi dimensioni. Attenzione però, perché il prezzo scontato è valido solo in alcune fasce orarie di questo weekend, e il risparmio è decisamente notevole.

Vediamo allora nel dettaglio il modello in promozione, quale store lo sta proponendo e il dettaglio dello sconto attivo, così da avere tutte le idee ben chiare.

FLSUN V400 FDM in offerta

Lo sconto è proposto da TomTop, store online che spedisce rapidamente anche in Italia grazie ai magazzini situati in Germania. In questo modo i tempi di consegna sono ridotti e non ci saranno costi aggiuntivi da pagare, visto che il prezzo indicato è comprensivo di IVA. Questo significa che al ricevimento della merce non dovrete pagare alcun costo aggiuntivo, visto che è tutto coperto, anche le spese di spedizione, dal venditore.

FLSUN V400 FDM è una stampante 3D di grandi dimensioni, con un’area di stampa del diametro di 300 millimetri e un’altezza massima di stampa di ben 400 millimetri, ottima quindi per stampare oggetti più grandi di quelli che si ottengono normalmente con questo genere di prodotti.

La piattaforma di acciaio su cui vengono costruiti i modelli permette di rimuoverli facilmente al termine della stampa pur offrendo un’ottima aderenza, il letto può essere scaldato fino a 110 gradi e lo schermo da 7 pollici offre un ampio centro di controllo per ogni operazione. Sono supportati diversi materiali di stampa, di fatto tutti i più diffusi, e le temperature del materiale possono tranquillamente raggiungere i 300 gradi, con un sistema di raffreddamento evoluto che tiene tutto sotto controllo.

Previous Next Fullscreen

Grande attenzione anche alla scelta dei materiali utilizzati per realizzare la struttura, con fibra di carbonio, alluminio di grado aeronautico e cinghie di qualità per garantire un’elevata precisione di stampa unità a una velocità senza pari. L’algoritmo proprietario di livellamento compensa eventuali errori della macchina per realizzare delle stampe perfette.

FLSUN V400 FDM è in vendita a 919,34 euro ma nel corso del weekend potrete acquistarla a soli 676 euro, un prezzo davvero ottimo e imperdibile. Lo sconto sarà attivo oggi, venerdì 21 aprile, dalle 18:00 alle 2 di notte di oggi, poi sabato dalle 9 di mattina alle 2 di notte e domenica, sempre dalle 9:00 alle 2:00. Non lasciatevi scappare questa occasione utilizzando il link sottostante.

Acquista FLSUN V400 FDM su TomTop

Informazione Pubblicitaria