Dopo essere state per anni il sogno proibito di molti utenti, per via di prezzi decisamente elevati, le stampanti 3D sono diventate decisamente più abbordabili. Difficilmente però sono scese a prezzi così bassi come quello che vi segnaliamo oggi, grazie ancora una volta a TomTop, store online che si dimostra sempre presente quando è ora di trovare ottime offerte.

In promozione, con tanti di coupon esclusivo, è TEVOUP TARANTULA PRO, semplice da montare e utilizzare anche per un principiante che non ha alcuna esperienza in merito. Vediamo quindi di scoprire le caratteristiche di questa stampante e soprattutto il prezzo di vendita, decisamente spettacolare.

Una stampante 3D a prezzo stracciato

Mentre buona parte delle stampanti 3D viene fornita disassemblata, per risparmiare sulle dimensioni del collo da spedire, TEVOUP TARANTULA PRO a gli accessori preassemblati al 90%, con una struttura in alluminio che ne rende semplice e veloce l’installazione. Lo spazio utile per la costruzione dei modelli è di 235 x 235 x 250 millimetri, più che sufficiente quindi per realizzare oggetti complessi e dettagliati.

La stampante supporta filamenti da 1.75 millimetri, di tipo PLA, PLA flessibile, PVA, HIPS e numerosi altri, e può contare su uno schermo RGB che permette di visualizzare i diversi colori utilizzati nel processo di stampa. Il letto di stampa dispone di uno strato magnetico e può essere riscaldato a 80 gradi in appena un minuto, con una temperatura costante, priva di sbalzi significativi per una maggiore stabilità della stampa.

La superficie in lattice rende più facile staccare le forme stampate e la funzione si livellamento semiautomatico 3×3 consente di mantenere sempre perfettamente livellata la superficie di stampa. Il movimento della testina di stampa è controllato con ingranaggi dal rapporto 3:1 che permettono di avere una estrema precisione, indispensabile per gestire al meglio l’estrusore Titan e l’ugello da cui fuoriesce il materiale di stampa.

Entrambe le cinghie di trasmissione, sia quella sull’asse delle X che quella sull’asse delle Y, sono dotate di un tensionatore, per evitare allentamenti improvvisi che portano a una perdita di precisione di stampa. Non mancano funzioni molto utili, come l’interruzione della stampa qualora ci fossero problemi nell’alimentazione del filamento di stampa, con la stampa che riprenderà senza problemi dal punto in cui si era interrotta.

Grazie al coupon TOM08 oggi potete portarvi a casa TEVOUP TARANTULA PRO a soli 130,19 euro su TomTop, prezzo che include le spese di spedizione dai magazzini in Germania e l’IVA. Questo significa tempi di spedizione ridotti e nessun costo aggiuntivo per ricevere la merce a casa vostra, nemmeno adeguamenti IVA o dazi doganali.

