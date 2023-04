Sono ore decisamente dense di novità interessanti per gli appassionati del settore automotive, con particolare riguardo alla mobilità elettrica: dopo avervi raccontato dei progetti di Lancia per il futuro e del nuovo modello con cui Volkswagen fa tremare Tesla, tocca adesso al lussuosissimo Mercedes-Maybach EQS SUV: il primo modello completamente elettrico del marchio è stato appena mostrato in anteprima: cotanta eleganza non passa inosservata, ma — come al solito — in pochi potranno permettersela, tutti gli altri dovranno limitarsi solo ad ammirarla.

Mercedes-Maybach EQS SUV: un lusso riservato a pochi

Come si accennava in apertura, Mercedes-Maybach EQS SUV sarà il primo modello di serie del marchio con propulsore 100% elettrico; alla base di questa nuova vettura si pone la tecnologia della già nota Mercedes EQS, qui unita all’esclusività che da sempre contraddistingue il brand Maybach: la stella Mercedes in posizione verticale sul cofano, la verniciatura bicolore opzionale tipica del marchio, i materiali pregiati — la pelle Nappa Maybach Exclusive nei colori caldi marrone espresso/marrone perla balao è di serie, ma tra gli optional c’è anche la pelle Maybach MANUFAKTUR Exclusive Nappa nei colori crystal white/silver grey pearl; tutta la pelle proviene da lavorazione sostenibile; non manca un utilizzo di legni naturali (betulla marrone a poro aperto MANUFAKTUR e noce marrone a poro aperto MANUFAKTUR) per gli elementi decorativi — e la lavorazione artigianale contribuiscono all’interpretazione del concetto di Lusso Sofisticato.

Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz Group AG, l’ha presentata in questi termini:

«La Mercedes-Maybach EQS SUV è il nostro primo luxury SUV full-size completamente elettrico. Con Mercedes-Maybach ci sforziamo di aggiungere al bello lo scintillio dello straordinario. Gli interni sono una dichiarazione emozionale e di stile. L’impronta lounge promette viaggi di lusso ai massimi livelli. Insieme alle proporzioni innovative e progressive del SUV, stiamo ridefinendo completamente il lusso dei SUV del futuro».

Daniel Lescow, Head of Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz Group AG, gli ha fatto eco così:

«La Mercedes-Maybach EQS SUV è una pietra miliare nella storia del nostro marchio. Per noi incarna la ridefinizione dell’eccellenza automobilistica nell’era dell’elettromobilità. I nostri clienti possono aspettarsi un’esperienza di guida elettrica assolutamente unica, con l’aura di straordinarietà tipica di Maybach».

Design e prestazioni (anteprima)

Mercedes-Maybach EQS SUV nasce su una base già di grandissimo pregio, qui impreziosita di elementi che puntano al lusso senza mezzi termini. Per quanto riguarda i tratti distintivi del design, sul frontale spiccano la stella Mercedes in posizione verticale, la tradizionale griglia del radiatore qui reinterpretata nelle forme di un pannello nero — chiuso — con listelli verticali cromati che creano un effetto tridimensionale di profondità. I sensori radar sono presenti ma celati alla vista, mentre la classica scritta MAYBACH è stata incorporata in una striscia decorativa cromata che si fonde con quella luminosa dei fari DIGITAL LIGHT. Il motivo Maybach viene ripetuto nelle rifiniture dei pannelli laterali (e non solo) e proiettato in forma animata in tutte le portiere per accogliere guidatore e passeggeri. I gruppi ottici posteriori si presentano come “una striscia luminosa continua con un’elica in due parti”.

Per quanto riguarda la verniciatura bicolore — con gessato in filigrana e applicata a mano —, sono cinque le possibili combinazioni: argento high-tech/nero ossidiana, argento high-tech/blu nautico, nero ossidiana/grigio selenite, nero ossidiana/oro kalahari e marrone velluto/nero ossidiana.

Da buon SUV di lusso, Mercedes-Maybach EQS propone un design interno altrettanto curato nei minimi dettagli e il biglietto da visita è rappresentato dall’Hyperscreen MBUX di serie con “zero layer” — che permette al guidatore di eseguire l’80% delle operazioni senza cambiare applicazione, grazie ad un sistema di suggerimenti intelligenti — e animazioni di avvio specifiche di Mercedes-Maybach su tutti e tre i display; non manca la possibilità di scegliere tra la visualizzazione animata del quadro strumenti in stile”MAYBACH”, lo stile sportivo “Pure EV” e il più sobrio “discreto”; tre, invece, le modalità: navigazione, assistenza, servizio. Due display da 11,6 pollici posizionati sugli schienali dei sedili anteriori sono messi al servizio dei passeggeri posteriori e l’High-End Rear Seat Entertainment MBUX di serie permette la condivisione dei contenuti su tutti gli schermi. Nella dotazione di serie rientrano anche il tablet posteriore MBUX, utilizzabile anche fuori dalla vettura, e l’MBUX Interior Assist: un sistema di telecamere osserva i movimenti di corpo e mani dei passeggeri per recepire i comandi ed eseguire le funzioni richieste.

Mettendo per un attimo da parte il lusso, c’è da affrontare il discorso tecnico: due motori elettrici mettono per un totale di 484 kW (658 CV) con 950 Nm di coppia garantiscono trazione integrale, 0-100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima (limitata elettronicamente) di 210 km/h. Mercedes-Maybach dichiara un’autonomia fino a 600 km secondo il ciclo WLTP (valore provvisorio); la batteria — la cui capacità, non dichiarata, dovrebbe essere quella della EQS SUV da 107,8 kWh — si ricarica in corrente continua fino a 200 kW e in corrente alternata fino a 22 kW. Le sospensioni pneumatiche AIRMATIC sono di serie, la pedaliera è in acciaio inox e sono previsti cerchi in lega e forgiati da 21 o 22 pollici.

