Le anticipazioni fornite da Ming-Chi Kuo più volte si sono dimostrate corrette e nelle scorse ore il popolare analista è tornato a parlare di due prodotti specifici di Apple, ossia iPhone SE 4 e Apple Glasses.

Non ci sono buone notizie per iPhone SE 4

Iniziando dallo smartphone, alla fine dello scorso anno Ming-Chi Kuo ha sostenuto che il colosso di Cupertino aveva deciso di sospendere lo sviluppo di tale device, che avrebbe dovuto essere una sorta di “versione minore” di iPhone 14.

A febbraio, invece, l’analista ha riportato nuove indiscrezioni, stando alle quali il team di Apple aveva ripreso a lavorare allo sviluppo di iPhone 14 SE ma, a quanto pare, le informazioni in suo possesso non erano corrette.

Con un nuovo post pubblicato su Twitter, infatti, Ming-Chi Kuo fornisce alcune interessanti precisazioni su quello che riteneva fosse iPhone 14 SE: tale dispositivo sarebbe invece un prototipo ingegneristico per la tecnologia di un chip 5G di Apple, per il quale peraltro non vi sono piani per la produzione e la vendita di massa.

In pratica, ciò sembra suggerire che attualmente lo sviluppo di iPhone SE 4 sia ancora in pausa e non è chiaro se il colosso di Cupertino riprenderà a lavorare su tale dispositivo o se, al contrario, deciderà di metterlo da parte in via definitiva.

Le ultime novità su Apple Glasses

Sempre nelle scorse ore l’analista Ming-Chi Kuo si è occupato anche di Apple Glasses, gli occhiali con Realtà Aumentata che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare non prima del 2026.

Kuo ha reso noto che Apple sta sviluppando la tecnologia metalens (una soluzione a lenti piatte che utilizza le metasuperfici per mettere a fuoco la luce) con l’obiettivo di sostituire i copriobiettivo in plastica in una serie di dispositivi, a partire da iPad e iPhone.

La soluzione studiata dal produttore statunitense entrerà in fase di produzione di massa nel 2024, in modo da poter essere utilizzata nel sistema Face ID di Apple per iPad Pro e in iPhone nel 2025 o nel 2026.

Se lo sviluppo procederà senza particolari problemi, questa tecnologia verrà utilizzata anche negli occhiali AR di Apple, per la cui produzione ci sarà da attendere sino al 2026 o al 2027.