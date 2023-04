In occasione di NAB Show, evento dedicato al mondo del broadcast, dell’entertainment e dei media, Adobe ha annunciato una serie di novità per la sua gamma di prodotti e servizi. L’azienda ha ufficializzato l’estensione di Frame.io, piattaforma leader del settore della collaborazione video, anche a foto e documenti PDF. Nello stesso tempo, Adobe ha annunciato l’arrivi di nuove funzionalità per gli strumenti video con l’editing testuale che ora è incluso in Adobe Premiere Pro, con il supporto di Adobe Sensei. Ecco tutti i dettagli in merito alle novità annunciate oggi da Adobe.

Non solo video per Frame.io: la collaborazione è possibile anche su foto e PDF

Adobe ha annunciato l’estensione di Frame.io oltre i video. La piattaforma di collaborazione basata sul cloud potrà essere utilizzata anche per revisioni di foto e documenti PDF, ampliando in modo significativo le sue potenzialità. Grazie alla tecnologia Camera to Cloud, per le fotocamere FUJIFILM X-H2 e X-H2S, è possibile effettuare il trasferimento immediato degli scatti dalla fotocamera alla piattaforma cloud.

Per quanto riguarda i PDF c’è la possibilità di aprire i documenti, apportandovi note, direttamente da iPhone e iPad. Foto e documenti PDF possono essere visualizzati sia via web che tramite i vari dispositivi. Andando oltre i video, Frame.io diventa sempre più uno strumento di collaborazione pensato per progetti avanzati e per accelerare flussi di lavoro in svariati settori creativi.

Ashley Still, Senior Vice President Creative Product Group e Digital Media Growth di Adobe, sottolinea: “Le innovazioni di oggi consentono a tutti i professionisti creativi di lavorare in modo collaborativo e di semplificare il processo di creazione di contenuti, aumentando al contempo l’agilità e la velocità”.

Adobe Premiere Pro si rinnova: arriva l’editing video testuale a base di IA

Tra le novità in arrivo da Adobe c’è una nuova versione di Premiere Pro che offre ora più velocità e affidabilità, arricchendosi con nuove funzioni. In particolare, Premiere Pro può ora contare su l’editing video testuale basato sull’IA, che punta a rivoluzionare il lavoro di post-produzione, e sulla funzionalità di mappatura dei toni automatica con rilevamento del log color.

Da notare, inoltre, che Adobe Premiere Pro registra un potenziamento generale di prestazioni e stabilità, con tante nuove funzionalità che vanno ad arricchire il software. A disposizione degli utenti c’è il salvataggio automatico in background oltre a nuove opzioni di ripristino del sistema, un Effects Manager per plug-in e una maggiore accelerazione della GPU.

Migliora anche l’editing collaborativo con il blocco sequenza, che consente di rendere una sequenza disponibile in sola lettura agli altri utenti, gli indicatori di presenza e la possibilità di lavorare offline che permette agli editor di proseguire l’attività offline e pubblicare le modifiche senza sovrascrivere i lavori precedenti quanto tornano online.

Si rinnova, inoltre, anche After Effects con un nuovo pannello delle proprietà, nuovi ACES e OpenColorIO e varie funzionalità inedite richieste dalla community per ottimizzare le prestazioni. Tra queste troviamo una selezione più veloce dei livelli della timeline e nuove scorciatoie da tastierina per mascherini traccia selezionabili.

