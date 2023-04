Vi piace creare dei video delle vostre esperienze quotidiane, per tenere un diario di quello che fate? Volete un ricordo delle vostre vacanze che vada al di là delle classiche fotografie? Con uno smartphone potete fare video di alta qualità ma per essere sicuri di avere la massima libertà di movimento dovreste acquistare un gimbal, uno stabilizzatore che offra anche possibilità creative.

Senza contare la possibilità che il telefono cada o si danneggi con acqua e polvere. E allora meglio pensare a una soluzione dedicata, tascabile, economica ma potente allo stesso tempo. Su TomTop, store online che spedisce senza costi aggiuntivi anche in Italia, è disponibile un’ottima offerta relativa a una telecamera da vlogging.

90FUN Capture 1

Equipaggiata con un sensore CMOS da 12 megapixel, 90FUN Capture 1 dispone di una lente ultra grandangolare da 116 gradi e di un’apertura focale f/2.8 con una gamma ISO compresa tra 100 e 3200. È in grado di registrare video in 4K fino a 60 frame al secondo e di scattare foto alla risoluzione di 4000 x 3000 pixel, con tempi di apertura del diaframma compresi tra 1/8000 e 30 secondi, adatta quindi a ogni genere di immagine.

L’archiviazione dei file avviene su schede microSD dalla dimensione massima di 256 GB, che abbiano una velocità di scrittura superiore ai 30 MB al secondo, per evitare problemi di scrittura. È inoltre possibile realizzare slow-motion grazie alla possibilità di registrare fino a 240 fotogrammi al secondo, per video creativi e divertenti.

La telecamera è montata si un gimbal, uno stabilizzatore meccanico, gestito da un algoritmo di visione controllato da una intelligenza artificiale, che riconosce il soggetto dell’inquadratura e lo segue, mantenendolo sempre a fuoco e centrato. Il tracciamento in tempo reale è possibile sia per le persone che per gli animali o per oggetti, ma anche per il volto delle persone, così da cogliere ogni piccola espressione facciale.

Previous Next Fullscreen

La telecamera può ruotare liberamente a 360 gradi, assicurando quindi una libertà di azione e movimento senza precedenti, priva di angoli morti e perfetta per realizzare contenuti di tipo cinematografico. La stabilizzazione a tre assi assicura riprese stabili e prive di qualsiasi tremolio, e il joystick presente sul corpo di 90FUN Capture 1 permette di controllare manualmente le inquadrature che possono essere visionate direttamente sul piccolo schermo da 1.4 pollici. Potete trasferire i contenuti registrati su uno smartphone, per la condivisione in Rete, o sul vostro PC per la post-produzione, in maniera rapida grazie alla connessione USB 3.0.

è possibile creare delle clip con transizioni tra i vari spezzoni e colonna sonora, già pronte quindi per essere condivise. La companion app invece offre oltre 100 template per creare dei contenuti cinematografici in pochi click. La batteria da 1.000 mAh, che si ricarica in un’ora, garantisce infine due ore e mezza di autonomia, anche se il dato varia in funzione della risoluzione e del frame rate impostato.

Potete acquistare 90FUN Capture 1 su TomTop, utilizzando il link sottostante, a 119,99 euro, cifra che include le spese di spedizione e l’IVA. Questo significa che all’arrivo della merce in Italia non dovrete pagare dazi doganali o costi di importazione, senza quindi alcuna spiacevole sorpresa.

Acquista 90FUN Capture 1 su TomTop

Informazione Pubblicitaria