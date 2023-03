Si chiamano Proscenic X1 e V10 e sono due nuovi robot aspirapolvere, categoria di dispositivi che negli ultimi anni sta trovando sempre più spazio nelle case degli italiani.

Grazie ad un sacchetto per la polvere con una capienza di 2,5 litri e a un serbatoio dell’acqua da 250 ml, entrambi sono in grado di garantire, a dire del produttore, una pulizia della casa fino a 30 giorni consecutivi.

Le principali caratteristiche di Proscenic X1 e V10

Tra i punti di forza dei nuovi robot aspirapolvere di Proscenic vi è la possibilità di sfruttare un’opzione che consente di aspirare la polvere e lavare il pavimento allo stesso tempo (ciò attraverso un sistema di aspirazione a 3.000 Pa e alla tecnologia di lavaggio Vibright).

Tra le caratteristiche di Proscenic X1 e V10 vi sono la capacità di regolare in modo automatico l’intensità della vibrazione a seconda del tipo di pavimento, la possibilità di mappare la casa grazie al sistema di navigazione assistita dal laser PathPro, un sensore per il rilevamento della moquette e uno per riconoscere i tappeti, un sensore capace di rilevare gli oggetti ed evitare gli urti, appositi sensori per individuare la presenza di scale o gradini ed evitare pericolose cadute e dimensioni contenute (lo spessore si mantiene entro i 7,4 cm), grazie alle quali i robot possono raggiungere e pulire anche i punti più difficili.

Ovviamente stiamo parlando di dispositivi smart home e, pertanto, potranno essere comodamente gestiti tramite l’apposita applicazione, con avvio della pulitura in remoto e monitoraggio della loro attività.

Prezzi e disponibilità

I nuovi roboto aspirapolvere di Proscenic sono già disponibili su Amazon al prezzo ufficiale di 499 euro (X1) e 299 euro (V10).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate acquistarli, potete sfruttare i seguenti link:

