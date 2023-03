Continua a crescere senza sosta l’ecosistema di Aqara, uno dei brand leader nel mercato della smart home. L’ultimo arrivo sui mercati globali riguarda Aqara Smart Video Doorbell G4, un video campanello ricco di funzionalità evolute e compatibile con i principali assistenti vocali. In occasione del lancio inoltre il brand ha previsto una promozione, i cui dettagli vi illustreremo dopo avervi parlato del nuovo dispositivo.

Caratteristiche di Aqara Smart Video Doorbell G4

Riprendendo uno dei punti di forza di Aqara Camera Hub G3 (qui trovate la nostra recensione), anche Aqara Smart Video Doorbell G4 dispone di una intelligenza artificiale in grado di riconoscere il volto delle persone, con un algoritmo eseguito in locale così da essere più veloce e rispettare al massimo la privacy.

Grazie a questa funzione è possibile creare delle automazioni a seconda della persona presente al campanello, come riprodurre un messaggio registrato per il postino, o attivare una scena particolare all’arrivo di un familiare. Allo stesso modo può essere utilizzato come sistema di allarme, segnalando movimenti sospetti o attivando una sirena in caso di emergenza.

È ovviamente presente il supporto alle principali piattaforme di terze parti dedicate alla smart home, come ad esempio Amazon Alexa e Google Home con la possibilità di visualizzare il flusso video su uno smart display dotato di questi sistemi. È inoltre presente la compatibilità con HomeKit di Apple per essere integrato nell’ecosistema di Cupertino.

Al momento il campanello opera tramite connessione WiFi ma in futuro, tramite un aggiornamento OTA, sarà aggiunto anche il supporto allo standard Matter, di cui Aqara è un forte sostenitore. Disponibile in due varianti di colore, Shadow Gray e Black, Aqara Smart Video Doorbell G4 può essere utilizzato sia in modalità wireless, con sei batterie di topo AA che garantiscono fino a 4 mesi di utilizzo, sia in modalità cablata, utilizzando gli appositi connettori di alimentazione.

Tramite la companion app è possibile aggiustare la sensibilità, configurare l’area di riconoscimento e una modalità di risparmio energetico, molto utile per chi vive in zone molto trafficate. Nella confezione di vendita è presente anche un campanello, alimentato tramite USB Type-C, con una pressione sonora di 95 dB, per sapere se qualcuno suona anche senza avere smartphone o smart display a portata di mano.

È possibile salvare i video su una microSD dalla capacità massima di 512 GB o memorizzarli sul cloud di Aqara, senza costi aggiuntivi con i dati che restano memorizzati per una intera settimana. E se avete un NAS con protocollo SMB potete salvarli ancora più agevolmente senza avere problemi di spazio.

Prezzo, disponibilità e promo di lancio

Aqara Smart Video Doorbell G4 è già disponibile su Amazon a 129,99 euro ma in occasione del lancio, e fino al 25 marzo, potete approfittare di uno sconto del 15% utilizzando il codice EUDOORBELLG4. Per maggiori informazioni sul dispositivo vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore.