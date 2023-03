WhatsApp sta rilasciando una nuova versione dell’app per iPhone che introduce un’interfaccia volta a ottimizzare le anteprime dei collegamenti nelle chat.

L’ultima versione beta 23.6.0.71 di WhatsApp per iOS offre un’esperienza migliorata quando si inseriscono collegamenti all’interno della barra della chat. Ecco come si presenta la nuova funzionalità in azione.

WhatsApp migliora le anteprime dei collegamenti nelle chat su iOS

Quando si digita un link una nuova riga appare sopra la barra della chat per mostrare un’animazione durante il caricamento dell’anteprima del collegamento.

In questo modo WhatsApp rende chiaro quando l’anteprima si sta caricando, evitando agli utenti di dover attendere inutilmente il caricamento nel caso non sia disponibile.

Al momento la nuova interfaccia durante il caricamento di un’anteprima del collegamento è accessibile per alcuni beta tester che eseguono l’ultima versione di WhatsApp beta per iOS tramite TestFlight e verrà distribuita a un numero maggiore di utenti nei prossimi giorni. Questo aggiornamento include anche i consueti miglioramenti generali e le canoniche correzioni di bug.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

Potrebbe interessarti: le nostre Guide WhatsApp per usare al meglio l’applicazione