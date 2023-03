Il produttore statunitense DELL si lancia nel segmento dei notebook dotati di Windows on ARM, presentando ufficialmente il nuovo DELL Inspiron 14, lo stesso già offerto in variante con CPU Intel e AMD ma stavolta basato sul SoC Snapdragon 8cx Gen 2 di Qualcomm.

Si tratta di un prodotto sorprendentemente economico se consideriamo che il chip di cui è dotato appartiene alla fascia alta, pur non essendo il più recente (e prestante) modello tra quelli offerti dal chipmaker americano, che risponde al nome di Snapdragon 8cx Gen 3 presente sul più costoso Windows Dev Kit 2023. Scopriamo tutti i dettagli.

Il DELL Inspiron 14 con SoC Snapdragon 8cx Gen 2 è ufficiale

Come anticipato in apertura, il nuovo DELL Inspiron 14 è un notebook alimentato dal chip Snapdragon 8cx Gen 2 di Qualcomm, un SoC realizzato su architettura ARM, caratteristica peculiare di questo notebook che rappresenta il modello d’ingresso, per il produttore statunitense, nel segmento dei notebook con Windows on ARM.

Il sistema operativo che gira a bordo del notebook è, infatti, Windows 11 in versione Home Edition e in modalità S, quella progettata per eseguire esclusivamente le app installabili dal Microsoft Store e che non consente di installare le app da fonti esterne (per farlo, andrebbe disattivata la modalità S).

Al netto di questa peculiarità, il nuovo DELL Inspiron 14 è un classico notebook di fascia media che offre un display da 14 pollici con risoluzione Full HD (in 16:9), circondato da cornici non proprio sottilissime, specie sopra (dove è collocata una webcam a 1080p) e sotto; meno pronunciate quelle laterali.

Ad affiancare il SoC (che punta su una CPU octa-core e sulla GPU Adreno 680), troviamo 8 GB di memoria RAM (tipologia LPDDR4x a 2133 MHz, non velocissima) e un SSD M.2 (PCIe NVMe) da 256 GB che funge da spazio di archiviazione, ulteriormente espandibile grazie alla presenza dello slot per le schede microSD.

Sui laterali del corpo macchina, piuttosto spessotto (poco meno di 2 centimetri), dominato da un’ampia tastiera non retroilluminata e non dotata di tastierino numerico dedicato, troviamo le porte di espansione: a destra, vi sono una porta USB Type-A 2.0 e il jack audio da 3,5 mm; sulla sinistra, vi sono due porte USB Type-C 3.2 Gen2 (una delle quali funge da porta di alimentazione) e il suddetto slot per le schede di memoria.

In generale, dunque, il nuovo DELL Inspiron 14 è un notebook piuttosto economico, anche nella costruzione (che pare metallica ma è in realtà realizzato in materiale plastico), che offre il minimo indispensabile anche dal punto di vista delle porte.

Considerando il fatto che Windows on ARM è in circolazione da circa sei anni, DELL si è unita alla festa un po’ in ritardo rispetto ad altri competitor ma lo ha fatto proponendo una macchina che consente di fare tutto, godendo dei miglioramenti che Windows 11, nella sua accezione per piattaforme ARM, ha ricevuto nel frattempo; il notebook potrebbe essere l’acquisto perfetto per uno sviluppatore che vuole testare le sue app.

Specifiche tecniche

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo DELL Inspiron 14 con Windows on ARM, disponibile in un’unica configurazione.

Dimensioni: 323,67 x 219,76 x 17,52 mm (diventano 18,99 mm nella parte meno rastremata)

x x (diventano nella parte meno rastremata) Peso: 1,44 kg

Display: Anti-Glare LED (pannello WVA) da 14” FHD a 60 Hz

(pannello WVA) da a SoC: Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 con CPU octa-core e GPU Adreno 680

con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB (LPDDR4x a 2133 MHz)

(LPDDR4x a 2133 MHz) Spazio di archiviazione: 256 GB (tramite SSD M.2, PCIe NVMe)

(tramite SSD M.2, PCIe NVMe) Webcam: 1080p FHD

Audio: doppio speaker con Qualcomm Aqstic Audio Technologies , doppio microfono

con , doppio microfono Tastiera: non retroilluminata (no tastierino numerico dedicato)

(no tastierino numerico dedicato) Connettività: Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 (scheda Qualcomm QCA6390)

e (scheda Qualcomm QCA6390) Porte e slot: 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C 1 x USB 2.0 Type A Jack audio da 3,5 mm Lettore di schede microSD

Batteria: doppia cella , 40 Wh

, Alimentazione: 65 W tramite adattatore USB Type-C

tramite adattatore USB Type-C Sistema operativo: Windows 11 Home (in modalità S)

Disponibilità e prezzo del nuovo Dell Inspiron 14

Esauriti tutti gli altri dettagli, rimangono da trattare esclusivamente disponibilità di questo nuovo notebook targato DELL.

Il nuovo DELL Inspiron 14 con SoC Snapdragon 8cx Gen 2 è già disponibile all’acquisto negli Stati Uniti, sul sito ufficiale del produttore, al prezzo di listino di 499,99 dollari (pari a circa 474 euro al cambio attuale) nella sola colorazione Platinum Silver.

Come anticipato, questo notebook costa meno del Windows Dev Kit 2023 (Project Volterra) di Microsoft che non include un display (è un mini-pc) ma è più prestante: come noto, il suo prezzo è di 599 dollari.

In conclusione, il nuovo DELL Inspiron 14 con Windows 11 on ARM affianca così le altre varianti basate sulle più canoniche soluzioni Intel e AMD ma non in Italia, almeno per il momento. Non ci sono informazioni ufficiali circa le tempistiche per l’arrivo da queste parti.

