Lenovo Thinkpad X13s è l’esempio perfetto per tenere sott’occhio lo stato di Windows on ARM. Il SoC dentro questo Lenovo è di Qualcomm ed è lo Snapdragon 8cx di terza generazione ma il ThinkPad X13s è interessante anche per tanti altri motivi.

Lenovo ThinkPad X13s: la macchina è una sicurezza

Inutile dirvi che i Thinkpad sono i Thinkpad e sebbene non siano per tutti, hanno delle caratteristiche uniche. Questo X13s pesa poco più di un singolo kg ma non rinuncia al magnesio riciclato combinato con l’alluminio. Si tratta di una macchina bella resistente che ha passato tutti i test di controllo qualità per essere un Thinkpad in piena regola.

Esteticamente è serioso ma con un fascino tutto suo. Quel notch al contrario che ospita la webcam FullHD e i sensori per Windows Hello, non è affatto male ed offre un altro punto di appoggio per aprire meglio il notebook. All’interno però non c’è la classica scheda madre da notebook con SoC ARM ma c’è l’aggiunta di un bel modulo e tante antenne per il supporto alla rete 5G, è presente uno slot dove inserire la SIM (supporto al 5G con mmWave).

Sotto la seconda heatpipe c’è la scheda connettività e il modulo SSD sostituibile ma per il resto è tutto saldato. Interessante però che la dissipazione sia affidata comunque ad una bella heatpipe grande, non c’è un radiatore e non c’è nemmeno una ventola, quindi macchina totalmente silenziosa. Nota di merito per la presenza del sensore di impronte digitali, peccato per le sole due USB-C che non sono Thunderbolt.

Ma il vero punto forte di un Thinkpad è sempre la tastiera e come non apprezzarla. La forma dei keycaps, la corsa, il grip, il rimbalzo ed anche il sound sono sempre ai massimi livelli, una tastiera piacevolissima. Non manca l’iconico trackpoint che in alcuni caso torna utile anche se il trackpad in vetro è molto molto preciso.

Anche il display non è assolutamente male, è un 13,3” risoluzione 1920 x 1200 pixel in 16:10 IPS antiriflesso con luminosità massima di 400 nit e copertura del 100% dello spazio colore sRGB. Le cornici sono giuste, non super ridotte ma è un pannello che per lavorare va benissimo ed anche per la multimedialità se la cava bene con dei speaker a supporto dalla qualità audio abbastanza elevata.

Lenovo ThinkPad X13s: lo Snapdragon 8cx è ok ma non di più

Il SoC Snapdragon 8cx di terza generazione installato in questo Thinkpad X13s è un 8 core ma al posto di avere 4 efficient core e 4 performance core come nella precedente generazione adotta solo 2 performance core ancor più spinti, la gpu è Adreno 690, c’è anche una sezione legata al motore di Intelligenza artificiale, il processo produttivo è a 5 nanometri.

Va chiarita subito una cosa, questo Lenovo Thinkpad X13s nella vita di tutti i giorni va benissimo. L’esperienza utente è fluida, piacevole, con un tipo di utilizzo basico i vantaggi in termini di efficienza del SoC Qualcomm sono apprezzabili. Il vero problema c’è quando lo si prova a spremere in maniera importante ed è lì che emergono ancora una volta i limiti della soluzione di Qualcomm rispetto non solo ai Silicon M di Apple ma anche ai classici Intel e AMD che vengono comunemente utilizzati su tutta la linea di notebook Lenovo (non ARM).

Lenovo in questo caso non ha colpe, ha creato una macchina dal chiaro intento di mobilità e produttività leggera e per quello scopo lì ha fatto centro. Qualcomm invece, se vogliamo allargare il campo di visione sul mondo Windows on ARM, sta rallentando terribilmente la sua diffusione con una piattaforma hardware che oltre la produttività basica e poco altro, non riesce a competere.

Microsoft invece sta facendo i compiti a casa, Windows 11 on ARM può far girare tutte le applicazioni sotto emulazione ed in più c’è anche il supporto alle app Android che vanno a braccetto con un sistema ARM.

Sebbene questo Snapdragon 8cx sia comunque criticabile sotto il punto di vista delle prestazioni, perché gli anni passano e siamo ancora indietro al Silicon M1, i benchmark lo dimostrano chiaramente ma in fondo non è nemmeno così malaccio in termini di efficienza energetica.

Quando sotto stress enorme CPU + GPU con un consumo poco sotto i 20 W e 60° gradi scarsi, in 3 orette lo si scarica comunque. La batteria è da 49.5 Wh, non enorme ma nella vita di tutti i giorni, il consumo è sotto i 10 W e si va avanti per 10-12 ore proprio come un vero notebook ARM dovrebbe fare.

Lenovo ThinkPad X13s: siamo sulla strada giusta

Lenovo con questo ThinkPad X13s ha fatto tutto ciò che doveva, ha creato un notebook resistente, leggero, adatto alla vita di tutti giorni con una durata della batteria soddisfacente e con il plus di essere un Always Connected PC. Intraprendere la strada di Windows on ARM con son piattaforme hardware non ancora potenti abbastanza è una mossa coraggiosa ma Lenovo ha pensato bene di fare un passo deciso.

Non ha presentato un IdeaPad con Windows on ARM, ha presentato un ThinkPad, quella macchina amata da tanti, progettata per essere duratura nel tempo. Se non si hanno esigenze da creator o da professionista della modellazione 3D, insomma carichi importanti per CPU e GPU, questo Lenovo ThinkPad X13s è perfetto per essere un compagno di vita quotidiana affidabile.

Il prezzo è la nota dolente, 1819 Euro sono una cifra alta per il livello di prestazioni nude e crude che questo Snapdragon può raggiungere ma per il resto, è in linea con la qualità della serie ThinkPad.

Microsoft sta lavorando bene a Windows on ARM, Qualcomm deve fare di più ma senza il coraggio di player come Lenovo, Windows on ARM non andrà lontano e quindi ben vengano soluzioni di nicchia, interessanti e di qualità. Meno esperimenti e più concretezza, ThinkPad X13s è questo. Tanto concreto per il suo scopo.