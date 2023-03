La conferenza annuale Microsoft Build offre un’opportunità a sviluppatori, studenti, ingegneri e professionisti della tecnologia per saperne di più sui prodotti del colosso di Redmond, inoltre è anche la sede in cui Microsoft condivide i principali aggiornamenti relativi a Windows e alla sua suite di applicativi per la produttività.

L’anno scorso la conferenza Microsoft Build si è tenuta in una forma ibrida limitata a causa della pandemia, mentre quest’anno l’evento si terrà sia digitalmente che in presenza.

Microsoft Build 2023 prende il via il 23 maggio

La società ha annunciato tramite Twitter che la conferenza annuale degli sviluppatori Microsoft Build 2023 si terrà digitalmente dal 23 al 24 maggio e di persona a Seattle, Washington, dal 23 al 25 maggio, con workshop preliminari che inizieranno il 22 maggio, quindi non avrà alcuna sovrapposizione con l’appuntamento Google I/O di quest’anno previsto per il 10 maggio.

Quest’anno il settore si aspetta più che altro annunci relativi all’impiego dell’intelligenza artificiale nei prodotti Microsoft. OpenAI ha appena rivelato GPT-4, l’ultima generazione del suo modello generativo che apparentemente Microsoft Bing ha già utilizzato.