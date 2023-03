Da quando è stato acquisito da Elon Musk lo scorso anno, Twitter si è ritrovato più volte sotto i riflettori per vari motivi e c’è da riconoscere all’eccentrico miliardario di essere riuscito a dare a questo social network un risalto di cui non godeva ormai da parecchio tempo.

L’attenzione mediatica a cui facciamo riferimento non riguarda soltanto aspetti positivi ma anche negativi e un esempio è rappresentato dalle lamentele che si stanno moltiplicando tra gli utenti in merito alla visualizzazione nella scheda For You di tweet provenienti da account sconosciuti.

Ricordiamo a tal proposito che mentre la scheda Following mostra i tweet degli account che si seguono in ordine cronologico, la scheda For You utilizza degli algoritmi per mostrare per primi i tweet che sono considerati più rilevanti per l’utente in questione.

Al momento non è chiaro se Twitter stia affrontando un altro problema interno o se il team del social network abbia deciso di cambiare il funzionamento del suo algoritmo, puntando su una soluzione un po’ più aggressiva.

Meta potrebbe lanciare un rivale di Twitter

E sempre a proposito di questo social network, pare che a breve possa doversela vedere con un nuovo rivale realizzato da Meta, l’azienda che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp.

Stando alle ultime notizie, infatti, Meta pare sia al lavoro su un’app con nome in codice P92 che dovrebbe essere in grado di consentire agli utenti di pubblicare aggiornamenti basati su testo, il tutto con il supporto del protocollo di social networking di Mastodon, chiamato ActivityPub.

Il team di Meta ha confermato di essere al lavoro su un social network decentralizzato che si caratterizzerà per la condivisione di testo e pare che gli utenti potranno accedere ad esso usando le proprie credenziali di Instagram (sebbene la condivisione dei dati tra le due app dovrebbe essere ridotta al minimo).

Al momento non vi sono dettagli sulle caratteristiche principali che questo nuovo social network rivale di Twitter potrà vantare ma non dovrebbero mancare alcune funzionalità molto popolari tra gli utenti, come i link con anteprime, la possibilità di condividere immagini e video e i badge di verifica.