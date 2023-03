TikTok sta avendo problemi in vari paesi al mondo inclusa l’Italia. Secondo quanto riportato su Downdetector, dalle ore 11 circa di oggi 9 marzo 2023, molti utenti hanno iniziato a segnalare che non è più possibile visualizzare i video.

Il problema non sembra interessare tutti gli utenti, alcuni infatti riescono a vedere alcuni video, mentre altri non riescono a visualizzare nulla, mentre per alcune persone il problema non sussiste.

Le segnalazioni degli utenti indicano che ci sono problemi con TikTok

Secondo le segnalazioni il social visualizza il messaggio “Impossibile riprodurre video” sia nella sezione “Seguiti” che nella scheda “Per Te”.

Al momento non è chiara la causa del disservizio, poiché Byte Dance, la società madre di TikTok, non ha rilasciato comunicati in merito alla questione. Per il momento non resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda.

Aggiornamento



La situazione sembra essere in via di risoluzione.

