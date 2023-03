Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Sony ha annunciato che domani sarà dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento software per PlayStation 5, update con il quale saranno introdotte alcune novità molto attese dagli utenti.

Tra quelle principali, messe in risalto dagli sviluppatori, vi sono il supporto al Variable Refresh Rate per la risoluzione 1440p e la chat vocale di Discord, funzionalità che dovrebbero migliorare l’esperienza generale offerta dalla console gaming di Sony.

Le novità in arrivo per Sony PlayStation 5

Tra le principali novità introdotte dal team di sviluppatori di Sony in PlayStation 5 spicca il supporto alle chat vocali di Discord, grazie al quale sarà possibile chiacchierare con gli amici sulla maggior parte delle altre piattaforme di gioco. Potete trovare tutti i passaggi da seguire per collegare i vostri account qui.

Ed ancora, tra le novità introdotte vi sono la possibilità di avviare o richiedere la condivisione dello schermo dal profilo di un proprio amico, la nuova icona “Partecipa al gioco” nelle chat del party (permetterà di unirsi alla partita di un altro utente), il riquadro “Amici che giocano” (consente di essere informati su chi ha un determinato titolo e ci sta giocando) e la possibilità di caricare manualmente le catture di gioco su PlayStation App.

Vi sono importanti novità anche per quanto riguarda l’esperienza di gioco, come il supporto al Variable Refresh Rate per 1440p, miglioramenti alla raccolta di giochi (in particolare la possibilità di ordinare e filtrare i giochi) e la possibilità di impostare le proprie preferenze nelle sessioni multigiocatore.

Infine, gli sviluppatori di Sony si sono preoccupati di migliorare anche l’accessibilità e la facilità di utilizzo di PlayStation 5, rendendo più semplice la migrazione dei dati salvati da PS4 a PS5 (ciò in entrambe le direzioni) e il trasferimento dei dati da PS5 a PS5, arricchendo il lettore schermo e consentendo di aggiornare il software del controller wireless DualSense grazie a una connessione wireless.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.