Sky ha lanciato una nuova offerta riservata al bundle composto dai pacchetti Sky TV e Sky Sport. Per tutti i nuovi clienti che attiveranno un nuovo abbonamento con questi due pacchetti, entro il prossimo 22 di marzo, ci sarà un bonus decisamente interessante: una Xbox Series S in regalo (del valore commerciale di 299 euro). L’offerta include anche l’accesso a Sky Go. Vediamo i dettagli della nuova promozione lanciata questa settimana da Sky:

Xbox Series S in regalo per chi sceglie la nuova offerta Sky

La nuova promozione Sky è disponibile per tutti i nuovi clienti fino al prossimo 22 marzo. Per accedere all’offerta è sufficiente affidarsi ad una semplice procedura di attivazione online, disponibile al link che trovate di seguito. Con la nuova promozione sarà possibile beneficiare dello sconto sul canone mensile dell’abbonamento a cui va a sommarsi la Xbox Series S in regalo. L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che scelgono Sky.

L’abbonamento include Sky TV, il pacchetto “base” per l’accesso all’offerta Sky. Con questo pacchetto è possibile accedere a tutto il catalogo di intrattenimento di Sky (anche on demand) con serie TV, show, documentari e programmi di informazione. Ad arricchire l’offerta c’è poi il pacchetto Sky Sport, uno dei “pezzi forti” del listino Sky.

Con Sky Sport è possibile seguire tutte le coppe europee, dalla Champions League all’Europa League e fino ad arrivare alla Conference League. Ci sono poi gli sport di motori con le gare della Formula 1 e della Moto GP oltre che il WCR Rally. La programmazione include anche il basket, con le partite dell’Eurolega e della NBA, competizioni che si avviano alle fasi finali di questa stagione.

Da notare, inoltre, che l’offerta sportiva di Sky include anche i tornei di golf e tennis e tanti altri eventi che arricchiranno la programmazione nel corso dei prossimi mesi. A disposizione degli utenti che attivano l’offerta c’è anche Sky Go, l’applicazione per Android, iPhone, iPad, PC Windows e Mac che consente di accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky attivato anche via streaming, senza costi aggiuntivi.

La nuova promozione di Sky presenta un costo di 30,90 euro al mese per 18 mesi (invece che 45 euro al mese). L’abbonamento non ha vincoli di permanenza una volta terminato il periodo promozionale. Finita l’offerta sarà possibile, infatti, passare ad una nuova promozione proposta da Sky oppure interrompere l’abbonamento, senza penali e costi di alcun tipo. Per quanto riguarda la Xbox Series S, invece, la console è inclusa gratis con l’attivazione dell’offerta e sarà consegnata in pochi giorni all’indirizzo di casa dell’utente.

Per accedere all’offerta Sky è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

