A pochi giorni dalla triste storia dei bulloni allentati delle Tesla Model Y, tocca a Nissan richiamare alcune sue auto per lo stesso problema perché lo sterzo potrebbe essere stretto male e quindi rischia di staccarsi. Si tratta di un problema relativo a Nissan Ariya, SUV elettrico di cui al momento sono state richiamate oltre 1.000 unità.

Lo sterzo di alcune Nissan Ariya potrebbe staccarsi

Steering Wheel May Detach from Steering Column, cioè lo sterzo potrebbe staccarsi dalla colonna dello sterzo. Si intitola così la lettera dell’NHTSA (National Higway Traffic Safety Administration), l’agenzia statunitense del Dipartimento dei Trasporti che ha indagato negli scorsi giorni sulle Tesla Model Y di cui sopra. E la stessa agenzia ora si è ritrovata a fare i conti con un problema analogo, ma di un costruttore che con Tesla non c’entra nulla.

Un’insolita casualità, di cui ne fanno le spese i proprietari delle 1.063 Nissan Ariya richiamate dal costruttore questa settimana. Il problema sta nel fatto che il volante potrebbe non essere serrato o installato bene, con le ovvie e gravissime conseguenze del caso.

Nel peggiore degli scenari si potrebbe quindi staccare, ma anche allentandosi andrebbe beninteso a compromettere il controllo dell’auto, rendendo il veicolo ingestibile e aumentando notevolmente il rischio di incidenti.

Secondo quanto emerso, Nissan ha ricevuto nelle scorse settimane due segnalazioni di volanti allentati, segnalazioni che hanno spinto l’agenzia ad approfondire la questione e a far sì che Nissan abbia richiamato volontariamente le oltre 1.000 unità per risolvere il problema. Gli utenti interessati non dovranno sostenere alcuna spesa, ovviamente.

Quindi, nel caso in cui notiate qualche oscillazione o movimento particolare del volante delle vostre Nissan Ariya, fermate la vettura e contattate il vostro concessionario immediatamente. Vi aggiorneremo in caso di sviluppi.

