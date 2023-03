Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati, il tutto con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca e personalizzabile e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’app dedicata ai dispositivi basati su iOS.

La nuova versione è la v. 2.23.5.70 e ci permette di scoprire una funzionalità che in questo momentoi si trova ancora in fase di lavorazione e che, salvo imprevisti, dovrebbe essere implementata con un futuro aggiornamento dell’app.

Le novità della versione 2.23.5.70 di WhatsApp Beta per iOS

Con questa versione beta dell’app di messaggistica vengono introdotti miglioramenti generali e la risoluzione di alcuni bug riscontrati dagli utenti nelle precedenti release e, inoltre, appare una nuova riprogettazione del menu degli allegati della chat (già disponibile nella versione dedicata ai dispositivi basati su Android).

Allo stato attuale, WhatsApp per iOS mostra il menu degli allegati della chat come un elenco verticale mentre la riprogettazione prevede un menu degli allegati basato su righe, soluzione che dovrebbe garantire agli utenti un’esperienza più intuitiva e moderna.

Questo nuovo menu degli allegati della chat al momento è ancora in una fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando verrà messo a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (trovate la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo ormai da tanto tempo è al completo mentre la versione stabile più recente dell’applicazione può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

