Forse molti di voi non lo avranno nemmeno mai sentito nominare, Bluesky è un social network creato dal fondatore ed ex CEO di Twitter Jack Dorsey, il progetto nasce dall’idea di Dorsey di rendere i social più democratici e decentralizzati, trasformandoli da piattaforme in protocollo.

L’idea di un social network aperto e decentralizzato si è dunque concretizzata, Bluesky è disponibile per iOS anche se per il momento solo su invito, ma potrebbe essere un’avvisaglia dell’imminente disponibilità su larga scala.

Bluesky è disponibile su iOS, cosa c’è sotto il cofano del nuovo social network

Bluesky ruota intorno al “Protocollo di trasferimento autenticato” (AT), simile al protocollo ActivityPub che alimenta Mastodon, in pratica fornisce i mezzi per creare un social network federato e decentralizzato.

Bluesky viene definito come un social network federato ed è lo stesso Dorsey a spiegare cosa significa e come faccia riferimento al modo in cui i server comunicano tra loro: “Significa che puoi scegliere il fornitore e che gli individui e le aziende possono ospitare autonomamente se lo desiderano”.

Il protocollo AT si basa su quattro principi fondamentali:

Portabilità dell’account -> gli utenti hanno facoltà di spostare il proprio account da un provider all’altro senza perdere alcun dato o grafico sociale, l’identità online non è dunque di proprietà di alcuna società

Scelta dell’algoritmo -> il protocollo include una modalità di algoritmi aperti in modo che gli utenti abbiano un maggiore controllo sulla loro esperienza, nonché la possibilità di scegliere a quale algoritmo affidarsi

Interoperabilità -> il protocollo include un framework di interoperabilità basato su schemi chiamato Lexicon, per aiutare a risolvere le sfide di coordinamento, garantisce inoltre la concorrenza

Prestazioni -> viene resa prioritaria la creazione di un caricamento rapido su larga scala, selezionando protocolli che abbiano le performance come focus

Qualora foste curiosi di provare il nuovo social network decentralizzato, come già detto questo è attualmente disponibile solo su invito, c’è però la possibilità di iscriversi in una lista di attesa che dovrebbe prima o poi darvi la possibilità di testare con mano quanto sopra esposto, seguendo questo link. Vi ricordiamo altresì che al momento è disponibile solo per iOS e non vi sono informazioni sulle tempistiche di disponibilità per Android.

