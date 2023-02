È il momento giusto per nuovi acquisti tech a prezzo scontato: su eBay, infatti, parte la promo Tech Weeks con la possibilità per gli utenti di accedere ad offerte speciali su notebook, TV, console e molti altri prodotti tech che vengono proposti con prezzo scontato fino al 50%. La nuova serie di offerte eBay è, quindi, l’occasione giusta per scegliere ed acquistare i prodotti desiderati con un netto risparmio e, scegliendo il pagamento con PayPal, sarà possibile anche puntare sul pagamento in 3 rate senza interessi. Vediamo tutte le migliori proposte della nuova promozione Tech Weeks di eBay.

Partono le offerte Tech Weeks su eBay: sconti fino al 50% su notebook, iPhone e molto altro

Si rinnovano le offerte eBay con il via alla nuova promozione Tech Weeks. Come da tradizione, a disposizione degli utenti, lo store propone tantissimi prodotti da acquistare a prezzo scontato con un risparmio fino al 50%. Per un quadro completo in merito alle promozioni in corso è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo.

Qui di seguito, invece, vi segnaliamo alcune delle migliori offerte eBay per le principali categorie di prodotto disponibili sullo store. Partiamo dai notebook. Ecco le offerte più interessanti:

Da non sottovalutare anche le offerte per gli iPhone. Tra le più interessanti troviamo:

Da non perdere sono anche le offerte per il settore dei videogiochi e console. Ecco le proposte più interessanti disponibili in questo momento su eBay.

I prodotti selezionati sono solo alcuni esempi delle tante offerte eBay disponibili in questo momento. Per scoprire tutti gli sconti disponibili sullo store è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

