Avevamo già visto, nel mese di dicembre, come il team di sviluppo di WhatsApp fosse al lavoro per implementare una nuova funzionalità che permette agli utenti di segnalare gli aggiornamenti di stato, qualora questi violino i termini di servizio della piattaforma. Tale nuova funzione, dopo essere approdata nella versione beta di WhatsApp per Android, è ora disponibile anche per iOS.

La possibilità di segnalare gli aggiornamenti di stato arriva su WhatsApp Beta per iOS

La versione beta di WhatsApp per iOS si aggiorna all’ultima versione disponibile, la 23.4.0.74, introducendo la possibilità di segnalare gli aggiornamenti di stato; la società fa dunque affidamento sulla propria community di utenti per operare un maggiore controllo sui contenuti che non dovrebbero essere pubblicati negli aggiornamenti di stato dell’app.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, aprendo un aggiornamento di stato e visualizzandone le opzioni, comparirà ora una nuova voce Segnala, grazie a questa sarà possibile segnalare qualsiasi cosa che possa violare i Termini di servizio al team di moderazione della piattaforma.

Come già accade per la controparte Android, l’implementazione della nuova funzione in iOS mantiene l’integrità della crittografia end-to-end, questa continuerà dunque ad essere applicata a messaggi, file multimediali, chiamate vocali, condivisioni della posizione e aggiornamenti di stato stessi su qualsiasi dispositivo. L’introduzione della nuova funzione di segnalazione ricopre un ruolo cruciale per mantenere la piattaforma sicura e protetta per tutti gli utenti.

La nuova funzione, che consente di segnalare un aggiornamento di stato al team di moderazione di WhatsApp, è attualmente disponibile per un numero limitato di beta tester e verrà distribuita in maniera più ampia agli utenti che utilizzano l’ultima versione Beta dell’app nel corso dei prossimi giorni; qualora foste interessati a partecipare al programma TestFlight Beta, vi basterà seguire questo link.

