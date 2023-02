Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione beta dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 23.4.0.73.

Le novità della versione 23.4.0.73 di WhatsApp Beta per iOS

Così come viene riportato dallo staff di WABetaInfo, con questa nuova versione beta dell’app di messaggistica viene introdotto uno strumento che potrebbe rivelarsi molto comodo in tutta una serie di ipotesi: ci riferiamo ad una barra di ricerca all’interno del menu delle impostazioni, grazie alla quale è possibile trovare rapidamente l’opzione desiderata.

Così come viene mostrato da questi screenshot, la barra di ricerca all’interno della sezione delle impostazioni dell’app è progettata per aiutare gli utenti a navigare facilmente tra le varie opzioni disponibili, consentendo loro di cercare quelle specifiche di cui hanno bisogno invece di dover scorrere l’elenco.

La barra di ricerca appare nella parte superiore della pagina delle impostazioni e gli utenti possono semplicemente digitare in essa ciò che stanno cercando, visualizzando così i risultati corrispondenti.

Senza dubbio tale funzionalità farà risparmiare tempo agli utenti e si rivelerà particolarmente utile per quelli che non hanno grande familiarità con le impostazioni di WhatsApp.

Questa nuova barra di ricerca è al momento disponibile soltanto per una ristretta cerchia di utenti beta ma probabilmente con il passare dei giorni verrà implementata per altri mentre non vi sono informazioni su quando potrebbe essere integrata nella versione stabile dell’app.

Come provare le ultime versioni dell’applicazione

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) mentre la versione stabile più recente può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

