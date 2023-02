In questi giorni erano trapelate alcune indiscrezioni, ma ora possiamo dirlo in modo ufficiale: la UEFA Champions League resterà su Amazon Prime Video per il prossimo triennio, che andrà dalla stagione 2023/24 a quella 2026/27, con gli stessi accordi attuali. La comunicazione arriva direttamente da Amazon, che si è dunque assicurata i diritti per la trasmissione in Italia di alcune delle partite della massima competizione calcistica europea.

La Champions League resta su Amazon Prime Video

Amazon ha ufficialmente rinnovato l’accordo con la UEFA per la trasmissione di alcune delle partite della Champions League per il prossimo triennio. Fino alla stagione 2026-2027, Prime Video rimarrà il broadcaster esclusivo per la migliore partita del mercoledì: a partire dal 2024 i diritti includeranno 18 partite a stagione in diretta e in esclusiva con protagonista una squadra italiana, dalla fase a gironi fino alle semifinali (nel caso di qualificazione, ovviamente).

Decisamente soddisfatto Alex Green, MD Prime Video Sport Europa, che ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Siamo felici di riconfermarci la destinazione della UEFA Champions League per il mercoledì in Italia e di continuare a offrire agli appassionati di calcio le migliori partite del mercoledì in esclusiva fino al 2027. Milioni di abbonati Prime in Italia hanno molto apprezzato la nostra copertura data alla principale partita del mercoledì. Questa è la competizione più prestigiosa del calcio europeo per club e continueremo a investire e innovare per offrire ai nostri spettatori un’esperienza della massima qualità possibile“.

Come gli appassionati di calcio ormai sapranno, dalla stagione 2024-2025 ci sarà un grande cambiamento per la UEFA Champions League: ci sarà infatti il passaggio al nuovo formato, che coinvolgerà 36 club e che prevederà un maggiore numero di partite sia tra i gironi sia nei turni a eliminazione diretta. Rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali per quanto riguarda la trasmissione del resto delle partite di Champions League del prossimo triennio: le indiscrezioni puntano su Sky, ma non c’è ancora un annuncio formale.

