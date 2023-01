Anche se abbiamo tutti uno smartphone sempre in tasca, ci sono delle occasioni in cui una action camera si rivela decisamente più adatta. Oltre a essere pensata per l’utilizzo anche in condizioni estreme (acqua, polvere, freddo) è dotata di funzioni che permettono di catturare rapidamente e con una buona qualità i momenti più importanti delle nostre vite.

Insta360 è tra i brand più evoluti in questo settore, con le sue action camera in grado di catturare le immagini a 360 gradi per offrirci video stupendi da riguardare all’infinito. Oggi vi segnaliamo un; ottima occasione disponibile su Cafago, noto store online che propone la bellissima Insta360 X3 a un prezzo decisamente interessante.

Tascabile e potente al punto giusto

Con un doppio sensore da mezzo pollice con risoluzione di 48 megapixel, Insta360 X3 Panoramic Action Camera è in grado di catturare video a 360 gradi alla risoluzione di 5.7K (5760 x 2880 pixel) e foto a 72 megapixel anche in questo caso a 360 gradi, con una quantità di dettagli mai vista prima.

Grazie alla lente ultra grandangolare potete anche registrare video in 4K con un angolo di visuale di 170 gradi, per delle riprese in prima persona decisamente realistiche. Che si tratti di una pista da sci, un autodromo, o una “semplice” discesa su uno scivolo ad acqua, avrete delle immagini e dei video in grado di ricreare l’esperienza vissuta e riportarla intatta sullo schermo.

Insta360 X3 è ricca di funzioni pensate per creare dei video unici, come Me Mode che fissa l’inquadratura su chi sta facendo le riprese, per dei video epici senza che sia necessario avere un selfie stick. La modalità HDR permette di cogliere dettagli che altri modelli si perderebbero, gestendo senza problemi ombre e luci, mentre 360 Horizon Lock permette di ottenere delle immagini stabili in ogni condizione, anche mentre siete sulle montagne russe.

Potete anche acquistare separatamente lo stick per i selfie, da usare magari per le riprese in bici o in monopattino, con la possibilità di farlo sparire in fase di elaborazione dei video, senza alcuna immagine traballante grazie a FlowState che stabilizza le riprese. Da non trascurare la possibilità di utilizzare X3 come dash cam, registrando in modo continuo ma salvando solo gli ultimi minuti, così da avere una sicurezza in più anche quando siete alla guida.

Potete approfittare della promozione attiva su Cafago che vi permette di portarvi a casa Insta360 X3 Panoramic Action Camera a 431,99 euro. Il prezzo include le spese di spedizione e l’IVA, quindi non avrete brutte sorprese quando il prodotto arriverà nel nostro Paese. A seguire il link per l’acquisto.

