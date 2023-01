Molti di voi se ne saranno sicuramente già accorti, a partire dalla notte del 23 gennaio, quindi tra le giornate di domenica e lunedì, i servizi email di Libero e Virgilio hanno smesso di funzionare; i possessori di un account email delle piattaforme in questione, sono dunque tagliati fuori dal mondo da più di 24 ore.

Le email Libero e Virgilio non funzionano ancora, possibile attacco hacker?

Se nelle ultime ore avete tentato di collegarvi ad uno dei servizi sopra citati, sarete stati accolti da un messaggio che vi informava dei disservizi in corso, tentando altresì di rassicurarvi: il disservizio sarebbe dovuto ad un problema all’interno del data center dell’azienda e, una volta risolto, non comporterà alcuna perdita di dati per gli utenti.

Il problema come detto non è ancora stato risolto e sono diversi gli utenti impossibilitati ad accedere al proprio account email, inoltre si palesa all’orizzonte il timore che dietro alla vicenda possa esserci qualcosa di più.

I colleghi di Dday riportano infatti come, nelle prime ore dei disservizi, il messaggio ad accogliere i clienti fosse diverso dall’attuale, che potete visualizzare nelle immagini poco sopra; nello specifico sarebbe stato rimosso un passaggio nel quale si escludeva categoricamente la possibilità che i disservizi fossero collegati ad un attacco hacker:

Si tratta di un problema di natura tecnica esclusivamente interno, il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo.

La rimozione di questa parte del messaggio non è un buon segno, per carità potrebbe anche trattarsi di una strategia aziendale volta a non allarmare gli utenti con l’utilizzo delle parole “attacchi hacker”, ma se nella versione iniziale del messaggio è stata inclusa questa parte, perché rimuoverla in seguito?

Ad ogni modo se siete utenti dei servizi email di Libero e Virgilio non avete molte possibilità al momento, potete solo attendere che i disservizi terminino e che il vostro account email ritorni funzionante, incrociate le dita e sperate che il tutto sia effettivamente dovuto ad un problema interno che sicuramente causerà molti meno problemi per gli utenti.

Potrebbe interessarti anche: Ecco come un hacker italiano di 24 anni è riuscito a rubare i dati di 1.4 milioni di utenti di Libero e Virgilio