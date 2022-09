Aptera ha scelto la manifestazione Fully Charged Live di San Diego per presentare ufficialmente il prototipo della versione gamma del suo prossimo veicolo elettrico a energia solare, che dovrebbe entrare nella fase di produzione nel corso del 2023.

Aptera ha lavorato duramente su questa tipologia di veicoli elettrici e alla fine del 2020 ha presentato Aptera SEV, veicolo che è stato accolto con entusiasmo negli Stati Uniti da appassionati di tecnologia e addetti ai lavori.

Il produttore non ha nascosto di avere progetti ambiziosi per questa serie di veicoli elettrici a energia solare, soluzione che potrebbe rivelarsi vincente anche per quanto riguarda l’aspetto dell’impatto ambientale, una delle principali critiche rivolte alle “comuni” auto elettriche.

Cosa sappiamo del nuovo veicolo a energia solare di Aptera

E a confermare l’interesse generato dal veicolo di Aptera vi sono le seguenti foto, scattate nello stand del produttore al San Diego Convention Center nel momento della presentazione del prototipo.

Tra i punti di forza del prototipo di Aptera vi sarà l’autonomia, in quanto il produttore mira ad arrivare a 1.000 miglia (circa 1.600 Km) con una ricarica completa. Il veicolo, inoltre, è stato realizzato con un sistema di accumulatori di energia solare che dovrebbe essere in grado di arrivare a garantire ogni anno 11.000 miglia (pari a oltre 17.000 Km) di autonomia “a costo zero”.

Basta un rapido sguardo al prototipo per rendersi conto che stiamo parlando di un veicolo che sembra arrivare direttamente da un film di fantascienza, forte di un design che al momento è raro trovare nelle auto della concorrenza:

Anche internamente il nuovo veicolo di Aptera può contare su un design futuristico, così come ci ha tenuto a mettere in risalto l’azienda nelle scorse settimane:

Stando a quanto è stato reso noto da Aptera, la versione gamma sarà presto seguita da prototipi delta, che rappresenteranno il progetto che dovrebbe poi divenire quello definitivo ai fini del via alla produzione.

I nuovi veicoli elettrici solari dell’azienda saranno assemblati in California e l’azienda ha di recente dichiarato di avere superato quota 32.000 prenotazioni per la sua ammiraglia SEV (con oltre 10.000 nuove prenotazioni da maggio), a conferma che l’interesse per questo nuovo tipo di veicoli elettrici è in crescita.

Per ulteriori informazioni su tale veicolo vi rimandiamo al sito del produttore, nel quale è anche possibile apportare alcune personalizzazioni (a pagamento).