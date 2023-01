Wikimedia Foundation ha annunciato il nuovo design per il sito Web Wikipedia che ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza offerta ai visitatori. Il restyling arriva dopo oltre un decennio dall’ultimo cambio di design senza sconvolgere lo storico look spartano che da sempre caratterizza il portale.

La nuova riprogettazione introduce una nuova intestazione sempre visibile che fornisce un rapido accesso alle sezioni di ricerca e articolo, inoltre la ricerca ora mostra immagini e descrizioni più accurate durante la digitazione.

Ora è possibile rimuovere le distrazioni durante la lettura e la dimensione del carattere predefinita è più grande per ridurre l’affaticamento della vista, inoltre è più facile cambiare lingua e un pratico sommario aiuta a navigare più comodamente tra i contenuti.

Wikipedia migliora la lettura e la ricerca

Wikimedia Foundation chiarisce che non ha rimosso alcuna funzionalità e che le modifiche introdotte hanno portato a vantaggi reali durante i test condotti con gruppi di volontari internazionali.

Secondo l’organizzazione questa riprogettazione ha lo scopo di modernizzare Wikipedia rendendola più accessibile a una “prossima generazione” di utenti di Internet che potrebbero non avere molta familiarità con il Web.

L’aggiornamento di Wikipedia è già disponibile per gli utenti inglesi e Wikimedia ha già reso disponibile l’aggiornamento per 300 delle 318 lingue attive sul sito, tuttavia la versione italiana al momento non è ancora disponibile.

Potrebbe interessarti: Le 10 migliori estensioni di Google Chrome per affrontare al meglio il 2023