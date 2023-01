Se di primo acchito il titolo potrebbe sembrare fuorviante, nella realtà dei fatti non lo è per niente. Difatti, sembra essere ormai ufficiale la notizia in merito al fatto che, entro il 2027, la metà degli iPhone verranno prodotti in India.

Una condizione che deriverebbe dalle problematiche comportate dalla pandemia da Covid-19 che ha indotto molteplici aziende a non essere vincolate a una solo linea di produzione in un solo Paese. Ovviamente, appare piuttosto semplice comprendere che si fa riferimento alla Cina che, proprio a causa delle numerose ondate ivi registratesi, ha fatto registrare un rallentamento in termini di produzione, causando dei gravi danni al settore.

A farne le spese, pare che sia stata soprattutto la Apple che è stata particolarmente colpita dai vincoli con il Paese del ‘dragone’. D’altronde, basti pensare che Foxconn ha proprio la sua sede principale nel Paese in questione. Dunque, tenuto conto della dipendenza che lega l’azienda alla Cina, la realtà dianzi menzionata ha fermamente deciso di ridurre tale fattore, cercando di aumentare il proprio potere produttivo in India.

Difatti, stando a quanto redatto nel nuovo rapporto, il marchio ha previsto di produrre il 50% di tutti gli iPhone in India entro l’anno sopra riportato.

L’annuncio di J. P. Morgan in merito alla produzione degli iPhone Apple

A settembre, J. P. Morgan aveva annunciato che, entro il 2025, Apple sarebbe stata intenzionata a spostare fino al 25% della sua produzione di iPhone in India. Ora, a distanza di qualche mese, ecco emergere un nuovo dettaglio alquanto interessante che, descritto nel nuovo rapporto del South China Morning Post, evidenzia che tale produzione salirà al 50% nel 2027 .

Tutto questo rappresenta una, vera e propria, svolta per la produzione in questione, dato che l’India produce solo il 5% di tutti gli iPhone; mentre, quest’anno, Apple ha voluto incrementare la produzione della serie iPhone 14.

I prodotti principali a marchio Apple ne hanno risentito – in termini di produzione – nella fase più critica della pandemia e, ora che la situazione sta migliorando, l’azienda non vuole farsi trovare impreparata e, dunque, palesa le sue intenzioni di voler produrre l’iPhone 15 contemporaneamente sia in Cina che in India.

Ma non è finita qui, in quanto Apple, con l’intenzione di voler ridurre la sua dipendenza dalla Cina, si sta mobilitando nella produzione di altri suoi dispositivi in altri Paesi, come, per esempio, in Vietnam. Un fattore da non sottovalutare e che, piuttosto, bisognerà monitorare nel tempo al fine di constatare l’effettiva produzione e l’evolversi della situazione appena palesata.