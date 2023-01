Se state pensando di assemblare un nuovo PC, o dovete semplicemente aggiornare quello attuale, dovete mettere in conto anche la spesa per l’acquisto delle licenze software, non sempre trascurabile. Il sistema operativo, Windows 10 o Windows 11 che sia, è indispensabile e acquistarlo originale significa non esporsi a inutili rischi di sicurezza, considerando che sul proprio computer transitano moltissimi dati personali e riservati.

Spesso però gli utenti sono portati a rivolgersi a fonti poco affidabili per risparmiare, d’altro canto una licenza originale di Windows 10 Pro costa quasi 200 euro, una cifra che per molti è troppo onerosa. Eppure c’è un modo per avere software originale pagandolo solo una minima parte, senza alcun rischio per quanto riguarda la sicurezza.

Parliamo di Godeal24, che in questi giorni ha lanciato la Software Big Sale, che vi permette di portarvi a casa una licenza originale di Windows 10 Pro a poco più di 7 euro. Non è uno scherzo e non c’è nessuna fregatura, visto che lo store online rivende licenze usate, una pratica legale come ha confermato qualche anno fa la Commissione Europea.

Ci sono offerte per tutti i gusti, a partire dai software più recenti di casa Microsoft, come Windows 11 o la versione 2021 di Microsoft Office. Lo store offre anche numerosi prodotti di utilità, sia per tenere in ordine in computer sia per migliorare la produttività, anche in questo caso senza andare a incidere sullo stato del proprio portafoglio.

Offerte davvero niente male, come potete vedere, con prezzi che diventano ancora più appetibili, anche per le versioni macOS, se acquistate un pacchetto multilicenza, da condividere con amici o familiari.

E se queste offerte non vi bastano, sappiate che utilizzando il coupon GOLE62 potete risparmiare un ulteriore 62% sul prezzo di acquisto, già scontatissimo, di alcuni bundle che includono sia una licenza di Windows sia una licenza di Office, così da avere un computer aggiornato e pronto a ricevere gli update di sicurezza.

Se invece state allestendo un piccolo server aziendale, o un archivio per l’ufficio, potete utilizzare il coupon GOLE50 per avere uno sconto del 50% sulle seguenti licenze di Windows.

Come sempre è possibile trovare anche altre occasioni software, con sconti che in alcuni casi raggiungono il 90% rispetto al prezzo standard. In questo caso non è necessario utilizzare alcun codice sconto, basta scegliere e pagare, per ricevere la chiave software acquistata via e-mail nel breve volgere di qualche minuto.

L’affidabilità di Godeal24 si misura sia dalla possibilità di pagare con PayPal, così da poter essere facilmente rimborsati nel caso qualcosa andasse malauguratamente storto, e dal punteggio ottenuto dallo store su TrustPilot, dove il 98% degli acquirenti ha espresso valutazioni entusiastiche. Per qualsiasi problema tecnico poi, potete contattare l’assistenza tecnica che risponde via email- 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, a questo indirizzo.

