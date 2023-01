Sembra che Google sia al lavoro su una nuova funzione di Google Chrome che permetterebbe di disattivare e attivare tutte le estensioni su uno specifico sito.

Scoperta da un utente su Reddit, questa funzionalità attualmente in sviluppo permetterebbe di bloccare tutte le estensioni su uno specifico sito con un unico click, velocizzando la procedura e senza passare dal menu delle impostazioni.

Questa funzione di Google Chrome permette di gestire le estensioni su un singolo sito

Al momento Google Chrome permette di disabilitare le estensioni tramite le impostazioni del browser andando a bloccarle su tutti i siti web, ma tramite questo toggle potremo andare a selezionare il sito su cui si sta navigando in quel momento disattivando o attivandone le estensioni, senza intaccare il resto della navigazione.

Una funzione simile è stata introdotta su Microsoft Edge qualche mese fa e, quando attivata, aggiorna in automatico la pagina: non sappiamo se Google Chrome agirà nella stessa maniera.

Si tratta comunque di una opzione in via di sviluppo e non sappiamo quando verrà resa disponibile nella versione stabile del browser. Provando a forzare la funzionalità sulla versione beta si ottiene al momento un nulla di fatto, segno che probabilmente ci troviamo ancora davanti a prove interne non disponibili per il pubblico.

