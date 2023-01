In occasione del CES 2023 di Las Vegas il neonato marchio Sony Honda Mobility ha presentato la sua prima berlina, nota come AFEELA. Si tratta di un prototipo, ma anche di un marchio che rappresenta il primo frutto della collaborazione fra i due colossi giapponesi, partnership che a quanto pare punta a crescere e a diventare una presenza importante nel mercato automobilistico.

Lo dimostrano le recenti dichiarazioni del CEO, che non nascondono affatto la volontà espandersi e di coinvolgere nuovi mercati, soprattutto con nuovi modelli che vadano a formare una gamma intera. Per ora sono ben 3 le auto elettriche di Sony Honda Mobility in cantiere, parola di Yasuhide Mizuno.

Sony Honda Mobility al lavoro su 3 auto elettriche

Oltre alla berlina dotata dei nuovi sistemi di Qualcomm e di soluzioni in realtà virtuale e aumentata, con tanto di firma Epic Games al corredo, e ambizioni da automobile capace di offrire una guida autonoma di livello 3, Sony Honda Mobility ha in mente di presentare sul mercato anche altri modelli.

Stiamo pensando al secondo e al terzo modello. Vogliamo proporre una gamma, non un solo modello e stop ha dichiarato il presidente e CEO del marchio ai colleghi di Autocar. Sempre Mizuno ha confermato che i modelli AFEELA saranno venduti negli Stati Uniti e in Giappone, ma anche in Europa, a dimostrazione di un’espansione piuttosto importante.

A suo dire sono in cantiere un SUV e forse una monovolume, oltre alla berlina già vista: dipende dagli sviluppi dei sistemi di guida autonoma […] Se andiamo avanti per cinque anni con un solo modello, tutti dimenticheranno Sony Honda Mobility ha aggiunto.

Per quanto riguarda invece il modello più prossimo ad arrivare, la berlina AFEELA (in copertina), il CEO ha spiegato che sarà costruita negli Stati Uniti e che utilizzerà la piattaforma elettrica e:Architecture di Honda che dovrebbe arrivare nel 2026, proprio quando è previsto il debutto di quest’ultima, a partire proprio dal mercato statunitense con Giappone a seguire e quindi in Europa, fra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027.

Dunque, al di là del concept visto al CES, bisognerà pazientare ancora parecchio prima di vedere il modello definitivo, soprattutto sulle nostre strade. Ma il primo passo è compiuto, e staremo a vedere in che modo Sony e Honda proveranno a rendere appetibile un’auto che già in questi mesi ha suscitato parecchio interesse.

