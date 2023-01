Samsung torna a impegnarsi sul mercato della smart home e lo fa con un nuovo hub per la casa intelligente multi-funzione. Si chiama SmartThings Station ed è una base di ricarica che supporta i protocolli Matter e Thread per collegare dispositivi come smart TV, altoparlanti, termostati, sistemi di illuminazione e prese all’ecosistema Samsung SmartThings.

Alimentato tramite USB-C, il dispositivo è sottile e compatto e offre anche una ricarica wireless rapida da 15 W per dispositivi Galaxy e una ricarica wireless standard per altri smartphone compatibili.

La stazione è dotata di un piccolo pulsante tattile che attiva i vari scenari SmartThings tramite tocco singolo, doppio tocco e pressione prolungata, inoltre consente di sfruttare la ricarica dello smartphone Galaxy per controllare un’automazione, come ad esempio attivare lo scenario della buonanotte quando si appoggia lo smartphone sul dispositivo per caricarlo dopo le 23:00 e attivare la routine del buongiorno quando lo si raccoglie al mattino seguente alle 7:00.

Samsung SmartThings Station: tecnologie supportate

Samsung SmartThings Station supporta il servizio SmartThings Find per aiutare l’utente a localizzare i suoi smartphone, tablet, smartwatch e cuffie, inoltre è capace di cercare continuamente Galaxy SmartTag o SmartTag Plus e inviare una notifica quando un tag o un dispositivo esce o rientra a casa.

Oltre a Matter, SmartThings Station supporterà qualsiasi dispositivo che utilizza Thread, uno dei principali protocolli wireless su cui è costruito Matter insieme al Wi-Fi e averne più di uno in casa potrebbe migliorare l’affidabilità e le prestazioni di una rete mesh Thread.

Samsung The Station debutta in Corea e arriverà negli Stati Uniti all’inizio di febbraio nelle due colorazioni bianco o nero al prezzo di 59,99 dollari e di ​​79,99 dollari con un adattatore USB-C incluso.

Al CES che si sta svolgendo a Las Vegas, il capo di Samsung SmartThings Jaeyeon Jung ha affermato che entro la prima metà di quest’anno altri prodotti dell’azienda con hub per la casa intelligente integrato riceveranno il supporto di Matter.

