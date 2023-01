Mentre tutto il settore della tecnologia è focalizzato sul CES 2023 di Las Vegas, altri produttori come Garmin colgono l’occasione per presentare anche qualcos’altro, slegato da tale cornice. Nella giornata di oggi l’azienda ha infatti lanciato per il mercato italiano tre nuovi prodotti, per certi versi lontani dal fianco comunemente noto del produttore, ma nemmeno troppo.

È il caso di due navigatori GPS, Camper 895 e 1095, e di una videocamera per auto: Dash Cam Live. Soprattutto quest’ultimo, è un prodotto che può tornare utile a una più ampia platea di persone, considerando alcune funzionalità legate alla connettività LTE, come le notifiche automatiche in caso di collisione o di furto, che permettono di dormire sonni un po’ più tranquilli. Eccone una veloce panoramica.

Caratteristiche e funzioni di Garmin Camper 895 e 1095

Nonostante la stagione più propizia per usare un camper sia lontana, Garmin ha presentato una coppia di navigatori GPS pensati per camperisti e campeggiatori. Si chiamano Garmin Camper 895 MT-D e 1095 MT-D, con schermo da 8″ l’uno, da 10″ l’altro.

Essendo dei navigatori veri e propri, pensati quindi per fornire indicazioni appropriate per avventure in campeggio, vantano varie funzionalità peculiari, quali elenchi delle aree di sosta, contenuti ACSI, Campercontact e Trailer’s PARK, oltre ai punti di interesse di Foursquare. In aggiunta alle mappe e cartografie complete di Europa e Africa meridionale, sono garantiti aggiornamenti gratuiti e accesso al download aggiuntivo tramite Garmin Express.

Precaricata anche la Guida Verde di Michelin, oltre al servizio Environmental Zone Routing che indica le zone a traffico limitato e le indicazioni per viaggiare, col supporto di Garmin Voice Assist che permette di gestire tutto con la voce. Garmin Camper 895 MT-D e 1095 MT-D supportano anche le chiamate Bluetooth e le notifiche smart delle applicazioni, chiaramente quando i navigatori sono abbinati a uno smartphone e all’app companion Garmin Drive.

Caratteristiche e funzioni di Garmin Dash Cam Live

Ma navigatori GPS a parte, la novità forse più interessante riguarda la nuova dash cam con connettività LTE. Si chiama Garmin Dash Cam Live e di particolare offre agli utenti la possibilità di vedere in tempo reale cosa accade in prossimità del veicolo che la ospita. D’altronde il nome chiarisce subito tale aspetto, che tuttavia necessita del pagamento di un abbonamento dedicato per accedere alla visualizzazione on demand e live di tutto ciò che si trova nel raggio d’azione del dispositivo.

Lato tecnico Garmin Dash Cam Live è in grado di registrare video a 1440p a 30 fps con un ampio campo visivo di 140°, supporta la tecnologia Garmin Clarity HDR a garanzia di dettagli nitidi in ogni condizione di luce. È presente il GPS, per offrire dati relativi alla posizione (utili in ogni contesto), una microSD inclusa da 16 GB (nonostante ne supporti di più capienti, fino a 512 GB), monta un display LCD TFT da quasi 3″ e supporta sia la connettività Wi-Fi che LTE.

La rete cellulare permette in sostanza di accedere in qualsiasi momento alla dash cam, per controllare in tempo reale le immagini e sapere cosa succede intorno al proprio veicolo, ma anche per condividere la posizione tramite la funzione live view o per la funzione di avvisi automatici in caso di furto tramite Garmin Drive. Questa app companion in questione permette di gestire il tutto, nonostante Garmin Dash Cam Live supporti anche i controlli vocali. Particolarmente utile anche la funzione di avvisi, che notifica automaticamente, oltre alle collisioni frontali, anche il superamento della propria corsia o la presenza di autovelox durante la guida.

Per sfruttare le funzioni legate alla connettività LTE di Garmin Dash Cam Live, come anticipato, è necessario acquistare un abbonamento mensile al Vault da Garmin Drive, piano che parte da 10,99 euro.

Disponibilità e prezzi italiani

Tutti e tre prodotti sono disponibili all’acquisto in Italia già da oggi. Garmin Camper 895 MT-D costa 699,99 euro (lo trovate anche su Amazon), mentre il più grande Camper 1095 MT-D ha un prezzo di listino di 899,99 euro ed è disponibile su Amazon anche lui.

Anche Garmin Dash Cam Live è acquistabile da oggi sul sito web del produttore, e costa 399,99 euro nella versione LTE (presto arriverà su Amazon).

