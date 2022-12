Il 2023 comincia con una sorpresa un po’ amara per chi intende richiedere una nuova Postepay Evolution. Sul sito web ufficiale si legge infatti che a partire dal 1° gennaio 2023 il canone annuo subirà un rincaro, che al momento riguarda esclusivamente le nuove attivazioni fortunatamente. Chi ne possiede già una continuerà dunque a pagare i soliti 12 euro. E di conseguenza, discorso simile vale anche per la formula Postepay Connect, che da domenica per i nuovi clienti costerà di più annualmente. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Postepay Evolution e Connect: nuovi prezzi da gennaio 2023

Il canone annuo della Postepay Evolution passa dai 12 euro attuali a 15 euro a partire dal 1° gennaio 2023. Le nuove condizioni economiche relative alla carta prepagata di Poste Italiane dotata di IBAN riguardano esclusivamente le nuove richieste. Gli altri costi di emissione non cambiano: 5 euro a cui bisogna aggiungere 15 euro di ricarica minima sulla carta. Chi già ne possiede una, come anticipato, continuerà a pagare 12 euro di canone annuo, salvo ulteriori cambiamenti.

Un aumento simile riguarda anche Postepay Connect, l’offerta di Poste Italiane che combina la carta prepagata Postepay Evolution con una SIM PosteMobile con 200 giga, minuti e SMS senza limiti a cui si aggiunge la formula di cashback massimo di 4 euro al mese per i giga non consumati.

Ebbene anche chi farà richiesta di Postepay Connect dal 1° gennaio 2023 in poi, dovrà pagare 15 euro l’anno anziché 12, oltre alla consueta mensilità legata al piano tariffario.

Nello specifico Postepay Connect 12 mesi costerà 73 euro l’anno per le nuove richieste (anziché 70); Postepay Connect Back 200 arriva a costare 15 euro l’anno (invece di 12) a cui si aggiungono i classici 10 euro al mese; mentre Postepay Connect Back 200 annuale avrà un prezzo di 15 + 100 euro l’anno; tutti questi casi valgono solo per le attivazioni a partire dal primo gennaio 2023 per l’appunto.

Per maggiori dettagli o per fugare eventuali dubbi in merito ti suggeriamo di consultare il sito web ufficiale di Poste Italiane.

