Dalla collaborazione tra IKEA e Sonos arriva una nuova lampada della serie SYMFONISK, soluzione dedicata a chi desidera un nuovo punto luce per la propria casa che includa anche uno speaker.

Sono ormai passati tre anni dal lancio del primo prodotto frutto della partnership tra questi due popolari brand e i dispositivi della serie SYMFONISK sono diventati rapidamente tra i più amati dagli utenti IKEA appassionati di smart home.

Ecco la nuova lampada IKEA SYMFONISK

Il team del colosso svedese dell’arredamento ci tiene a precisare che, così com’è avvenuto per i precedenti prodotti sviluppati da IKEA e Sonos, anche il nuovo altoparlante per lampada da terra SYMFONISK è in grado di garantire sia un suono di alta qualità che un design curato e accattivante.

La nuova lampada è stata pensata per aiutare gli utenti a creare la giusta atmosfera attraverso la luce e il suono, così come tutti i vari prodotti della gamma SYMFONISK, particolarmente apprezzati per essere in grado di garantire l’integrazione di un suono di qualità in mobili funzionali.

Oltre che su un design semplice e funzionale, gli utenti potranno fare affidamento sulla possibilità di personalizzazione: saranno disponibili, infatti, diversi paralumi, in modo da poter adattare la lampada ai vari ambienti e stili di arredamento.

Gli utenti potranno anche connettere l’altoparlante ad altri prodotti Sonos e creare un sistema home theater con luce e suono avvolgente.

Il nuovo altoparlante per lampada da terra SYMFONISK sarà disponibile a livello globale a partire da gennaio 2023 (ciò dovrebbe valere sia per i negozi fisici che per lo store online) ma l’effettiva disponibilità potrebbe variare a seconda dei Paesi. Il prezzo, infine, dovrebbe essere di circa 250 euro.

IKEA e Sonos rendono anche noto che continueranno a collaborare per trovare nuove soluzioni per migliorare la vita in casa attraverso un buon suono integrato nei prodotti di arredamento.