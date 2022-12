Giusto ieri vi abbiamo riportato la notizia dell’intenzione di Samsung di presentare, in occasione del CES 2023, un nuovo Galaxy Book2 Pro 360 basato su ARM; oggi scopriamo che il colosso coreano potrebbe avere in serbo altri laptop nell’imminente futuro, nello specifico in occasione del lancio della serie di smartphone Samsung Galaxy S23.

Sembra che Samsung voglia presentare dei nuovi Galaxy Book in occasione dell’evento Galaxy Unpacked dedicato ai Galaxy S23

Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente una data per l’evento Galaxy Unpacked 2023 ma, stando alle ultime indiscrezioni, sembra che questo possa avere luogo il 1° febbraio; oltre alla presentazione ufficiale della futura serie di smartphone Galaxy S23, sembra che l’evento possa ospitare la presentazione di altri prodotti del brand, nello specifico una linea di laptop Galaxy Book di nuova generazione.

I dettagli per il momento non sono molti, se non praticamente inesistenti, quello che si sa è che i dispositivi in questione arriveranno con specifiche tecniche migliorate rispetto alla precedente generazione, tra cui si ipotizzano processori Intel di tredicesima generazione e GPU dedicate (almeno per alcuni modelli). Come per la generazione precedente, i nuovi dispositivi dovrebbero poter vantare display Super AMOLED e, alcuni, una S Pen integrata.

Qualora l’indiscrezione si rivelasse corretta, l’evento Galaxy Unpacked 2023 potrebbe rivelarsi più lungo del precedente, dovendo presentare più prodotti di quelli inizialmente preventivati dalla community; ad ogni modo con l’avvicinarsi della presunta data, non mancheranno ulteriori informazioni in merito.

