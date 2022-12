Se siete soliti passare del tempo sui mezzi pubblici per recarvi al lavoro o a scuola, ma anche se praticate dello sport o se più semplicemente amate ascoltare la vostra musica tramite cuffie, oggi abbiamo l’offerta giusta che fa per voi (e anche per un amico/a).

La promozione è attualmente attiva su TomTop, noto store online cinese, che permette di acquistare due paia di cuffie a un prezzo inferiore a quello a cui solitamente se ne acquista un paio solo. Parliamo delle Lenovo LivePods LP40, cuffie di tipo semi in-ear, disponibili in due diverse colorazioni per adattarsi alle esigenze di ognuno.

Due cuffie praticamente regalate

Le cuffie true wireless Lenovo LivePods LP40 possono contare su un driver dinamico da ben 13 millimetri con doppio diaframma, in grado di offrire un suono bilanciato, senza trascurare le basse frequenze che risultano sempre corpose. Grazie al nuovo chipset Bluetooth 5.0 offrono una distanza di trasmissione fino a 10 metri con una latenza ridotta, cosa che farà sicuramente piacere ai gamer.

Comode e leggere da indossare, sono dotate di certificazione IPX4 che ne garantisce la resistenza ad acqua e sudore, così da poterle utilizzare anche durante le attività sportive più intense. Sullo stelo delle cuffie sono inseriti i controlli touch, per gestire la riproduzione multimediale ma anche per rispondere al telefono o rifiutare una chiamata.

Ciascun auricolare è dotato di una batteria da 40 mAh mentre la custodia integra una ulteriore batteria da 300 mAh. In questo modo è possibile raggiungere le 20 ore di autonomia complessiva, con un tempo di ricarica degli auricolari di circa 90 minuti.

Grazie all’offerta di TomTop potete acquistare le cuffie Lenovo LivePods LP40 a soli 19,99 euro, prezzo riferito a due paia di cuffie e che include IVA (niente dazi doganali quindi) e spese di spedizione. Potete scegliere se ricevere due cuffie nella colorazione bianca, nera o entrambi i colori, ideali per adattarsi allo stile di chi le utilizzerà.

