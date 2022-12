NVIDIA, la nota azienda di GPU per computer desktop e pc portatili, ha confermato l’evento “GeForce Beyond” che si terrà tra pochi giorni, il 3 gennaio 2023, al CES 2023 di Las Vegas.

Cosa si sa sull’evento del CES 2023 GeForce Beyond di NVIDIA

In base a quanto sappiamo, l’evento si concentrerà principalmente sulla grafica mobile della serie GeForce RTX 4000. La famiglia includerà RTX 4090, 4080, 4070 e forse potrebbe esserci anche spazio per una componente di fascia media.

Oltre alla presentazione di nuove componenti mobile, NVIDIA sta per (ri)presentare la sua scheda grafica desktop GeForce RTX 4070 Ti. Si tratta della stessa scheda grafica RTX 4080 12GB il cui lancio è stato cancellato dall’azienda circa 2 mesi fa. Probabilmente NVIDIA si è resa conto che avere due schede che condividono lo stesso nome del prodotto, ma con prestazioni molto diverse, avrebbe creato parecchia confusione negli utenti, tanto da prendere la decisione da rimandare la presentazione e rinominare la GPU.

Il lancio della serie RTX 4000 mobile dovrebbe trovar spazio quindi all’inizio di gennaio, proprio quando i produttori di PC portatili inizieranno a svelare i primi prototipi e modelli aggiornati. Per quanto riguarda il modello 4070 Ti per desktop, la commercializzazione di questa scheda grafica è prevista per il 5 gennaio, quindi solo due giorni dopo l’annuncio ufficiale all’evento “GeForce Beyond”.

Tune in January 3rd at 8AM PT for GeForce Beyond at CES 2023. Learn more ➡️ https://t.co/Xfa6YuySMk pic.twitter.com/yocBF6UDHG — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) December 27, 2022

I giocatori e tutti gli utenti interessati potranno seguire la presentazione tramite gli account ufficiali di Twitch o YouTube. Per chi volesse, dalla pagina presente sul sito web dell’azienda, raggiungibile a questo link, è possibile aggiungere l’evento al proprio calendario, in modo da non dimenticarne la data e avere a portata di mano tutte le informazioni del caso.

Non ci resta dunque che attendere la data del 3 gennaio per scoprire tutti i dettagli sulla nuova serie RTX 4000 mobile e capire se nel corso dell’evento NVIDIA ci riserverà qualche sorpresa.