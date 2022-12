Siete arrivati a Natale senza farvi un regalo? Approfittate delle offerte di Natale di NordVPN, uno dei nomi più importanti nel campo dei servizi VPN, e non solo. L’occasione è perfetta per garantirsi protezione e sicurezza durante la navigazione su tutti i propri dispositivi. L’offerta più succulenta riguarda il piano biennale completo scontato addirittura del 68%, ma è possibile scegliere anche altre formule, tutte scontate di molto. Ecco tutte le informazioni da sapere coi link per attivare le promozioni.

Le offerte di Natale di NordVPN: i piani

Per chi non lo conoscesse NordVPN offre un servizio di VPN (che rende i propri dati online illeggibili per gli altri, a protezione delle proprie attività online) spendibile su 6 dispositivi diversi con un solo account, compatibile su qualsiasi sistema operativo mobile e non, con protezione anti-malware, tracker e ad blocker sempre inclusi. Si tratta insomma di un servizio utile per la navigazione in rete da smartphone, pc, console e tablet, proteggendovi e garantendovi anonimità. Tra l’altro, di recente, le app supportano anche la lingua italiana, c’è quindi un motivo in più per approfittare delle offerte di Natale di NordVPN

A seconda del piano che si va a scegliere, sono compresi alcuni servizi in più, come il password manager multipiattaforma, il data breach scanner (inclusi nella formula Plus) e anche 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato (compreso nel Completo).

Ecco qua le formule scontate di NordVPN per le offerte di Natale:

2,99 euro al mese il piano biennale Standard (63% di sconto)

(63% di sconto) 3,99 euro al mese il piano biennale Plus (62% di sconto)

(62% di sconto) 5,29 euro al mese il piano biennale Completo (68% di sconto)

(68% di sconto) 4,49 euro al mese il piano annuale Standard (45% di sconto)

(45% di sconto) 5,49 euro al mese il piano annuale Plus (48% di sconto)

(48% di sconto) 6,79 euro al mese il piano annuale Completo (59% di sconto)

In tutti i casi sono compresi inoltre 3 mesi aggiuntivi gratis, oltre ai 30 giorni di prova standard con la formula soddisfatti o rimborsati. A seguire vi lasciamo il link per scegliere e attivare direttamente l’offerta natalizia di NordVPN che più si confà alle vostre esigenze.

Link per attivare NordVPN con l’offerta di Natale 2022

Forse ti sei perso: NordVPN è davvero la migliore in commercio? Tutte le risposte nella nostra recensione