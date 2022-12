Il noto brand cinese per la domotica Aqara ha annunciato un’interessante collaborazione col brand audio Sonos, che permetterà agli utenti di includere i propri prodotti per l’home listening nell’automazione e nelle scene rese possibili dall’ecosistema Aqara Smart Home.

Nello specifico, Aqara, impegnata nel fornire soluzioni di smart home senza soluzione di continuità per milioni di utenti in giro per il mondo, ha intrapreso un processo di espansione del proprio sistema di casa intelligente, volto ad abbracciare anche i dispositivi connessi realizzati da terze parti. Nell’ambito di questo processo, l’arricchimento dell’ecosistema Aqara ha incluso, come tappa, anche diversi prodotti Sonos, con la promessa di offrire in futuro agli utenti ulteriori opzioni in tema smart home.

Nel caso specifico, la collaborazione tra Aqara e Sonos permetterà di inserire nell’ecosistema Aqara gli smart speaker Arc, Beam Gen 2, Five, Move, One, Roam SL e Sub (Gen 3), il tutto senza ricorrere a software di terze parti, ma semplicemente ricorrendo alle configurazioni incluse e rese possibili dalla companion app Aqara Home.

Da quel momento, saranno possibili diversi scenari d’uso. Ad esempio, ruotando il versatile Cube T1 Pro (qui la nostra recensione), da poco rilasciato da Aqara, l’utente potrà controllare il proprio altoparlante regolandone il volume o cambiando la traccia musicale in riproduzione. Inoltre, con annesso effetto “scenico”, si potrà anche essere accolti a casa dalla propria playlist preferita, grazie alla videocamera per la sorveglianza di interni G3 Camera Hub (testata lo scorso anno) che, riconosciuto l’utente, provvederà ad avviare la routine (ovvero scena) “Welcome Home“.