Anche se il periodo non è dei più invitanti, viste le temperature esterne, è già tempo di pensare a come rimettersi in forma dopo i mesi invernali, soprattutto dopo le probabili abbuffate che accompagnano la fine dell’anno i primi giorni di quello nuovo. Se per mettersi a fare sport serve comunque buona volontà, qualcosa che purtroppo non si può comprare da nessuna parte, basta davvero poco, meno di 15 euro, per portarsi a casa un paio di compagni ideali per i vostri allenamenti.

Due validi aiuti

Indipendentemente dal tipo di attività fisica che svolgete, o che andrete a fare in primavera, uno smartwatch e un paio di cuffie sono due tra gli accessori più utili. Il primo permette di conoscere il proprio stato di forma in ogni momento, le seconde aiutano a rimanere concentrati o a liberare la mente per dare il meglio di sé.

Su TomTop, noto store online, è in atto una straordinaria vendita che vi permette di portarvi a casa entrambi i prodotti spendendo davvero pochissimo, addirittura meno di 15 euro. Il prezzo include l’IVA, e di conseguenza vi eviterà dazi doganali all’arrivo della merce in Italia, e spese di spedizione dai magazzini cinesi.

Si parte con lo smartwatch Y68, dotato di uno schermo touch HD da 1,3 pollici, ovviamente a colori, dotato di un sensore ottico in grado di misurare il battito cardiaco e la pressione sanguigna in pochi secondi. Non mancano le classiche funzioni di fitness tracking, come il conteggio dei passi, il calcolo delle calorie consumate e la registrazione del sonno, con l’analisi delle varie fasi.

Previous Next Fullscreen

È possibile registrare le varie attività fisiche svolte, per analizzarle successivamente sul proprio smartphone grazie alla connettività Bluetooth e alla companion app. La certificazione IP67 garantisce la resistenza ad acqua e sporco, quindi potete utilizzarlo anche sotto la pioggia senza temere che possa rovinarsi. La batteria da 100 mAh può essere ricaricata in maniera semplice, togliendo una parte del cinturino e inserendo il connettore in una qualsiasi porta USB. In questo modo non dovrete ricordarvi di avere sempre con voi l’apposito cavetto di ricarica.

Le cuffie Y30 invece hanno una batteria da 45 mAh ciascuna, con una ulteriore batteria da 350 mAh nella basetta/custodia. L’autonomia con una singola carica raggiunge le due ore e mezza, per un totale, sfruttando la batteria integrata, di circa 10 ore di ascolto. Si tratta di un dato che ovviamente può variare in funzione del volume di ascolto.

I controlli touch permettono di gestire i controlli multimediali e di rispondere o rifiutate le chiamate, mentre la certificazione IPX4 permette alle cuffie di resistere ad acqua e sudore. Niente paura quindi se uscite a correre sotto la pioggia, al vostro ritorno le Y30 continueranno a funzionare senza alcun problema.

Potete acquistare il bundle composto dallo smartwatch Y68 e dalle cuffie Y30 su TomTop a soli 14,39 euro, cifra che include IVA (e quindi niente dazi doganali) e spese di spedizione.

Informazione Pubblicitaria