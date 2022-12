Nella giornata di oggi TIM ha annunciato che fra poco più di un mese aumenterà i prezzi di Amazon Prime. La notizia arriva attraverso un comunicato stampa nel quale si leggono i dettagli di una modifica contrattuale che viene giustificata da un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione. Dai precedenti 3,99 euro si passa così a 4,99 euro al mese, un po’ come per il prezzo di base del servizio.

Amazon Prime aumenta i prezzi per i clienti abbonati con TIM

A partire dal 29 gennaio 2023, il prezzo degli abbonamenti mensili al servizio Amazon Prime associati alle linee fisse TIM aumenterà da 3,99 euro a 4,99 euro al mese.

Questo è quel che si legge nel comunicato stampa relativo, pubblicato qualche ora fa da TIM. La spiegazione ve l’abbiamo anticipata, motivo che l’operatore e il colosso dichiarano derivi da circostanze esterne, fuori dal controllo di Amazon.

Dunque, i clienti abbonati ad Amazon Prime attraverso un’offerta di linea fissa di TIM dovranno far fronte a un aggravio di 1 euro al mese per poter continuare a usufruire del servizio. I 4,99 euro mensili saranno compresi nei rinnovi a partire dal 29 gennaio 2023 (incluso); ma le date specifiche relative a ciascun abbonamento saranno visionabili sul proprio account Amazon Prime.

Come fare il recesso e un’alternativa economica

È possibile tuttavia recedere, logicamente, operazione effettuabile senza penali né costi di disattivazione. TIM precisa che l’utente ha la facoltà di chiedere il recesso in qualsiasi momento facendone richiesta dall’Area Clienti MyTIM, scrivendo alla Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma), o inviando una PEC all’indirizzo citato allegando una fotocopia di un documento di identità. In alternativa è possibile recedere anche chiamando il servizio clienti al 187 o recandosi fisicamente in un negozio TIM (qui trovi l’elenco completo).

Dunque, un aumento che può sorprendere, ma che era nell’aria, alla luce dei rincari annunciati in estate. Un’alternativa per risparmiare c’è. Iscrivendosi esternamente alla propria offerta di TIM il costo del piano mensile di Amazon Prime non cambia (4,99 euro al mese), ma scegliendo il piano annuale si risparmia un bel po’: 49,90 euro l’anno, cioè 4,16 euro al mese (17% in meno rispetto al mensile). A seguire il link di Amazon, se dovesse servire:

