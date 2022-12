KOSPET, noto produttore di smartwatch ha lanciato oggi due nuovi dispositivi dedicati a chi pratica sport e attività all’aria aperta. Si tratta infatti di due modelli rugged, particolarmente resistenti a cadute, sporco e acqua, con tanto di certificazione militarne ad attestarne la bontà. Si chiamano KOSPET TANK T2 e KOSPET TANK M2 e andiamo immediatamente a scoprirne le caratteristiche tecniche.

KOSPET TANK T2

Il primo modello di cui vi parliamo è KOSPET TANK T2, caratterizzato da uno schermo AMOLED circolare da 1.43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel. È dotato di una CPU Realtek 8763EW con 64 KB di RAM e 128 MB di memoria interna. Il produttore ha scelto un vetro protettivo di grado 9H, per renderlo virtualmente immune da graffi e segni del tempo, aumentando così la resistenza.

Essendo uno smartwatch rugged è dotato di certificazione IP69K, resistenza alle immersioni fino a 50 metri e certificazione militare MIL-STD-810H, che ne garantiscono la resistenza a cadute, graffi, sporco, liquidi e il funzionamento in condizioni estreme, come temperature comprese tra -40 e + 70 gradi centigradi.

Lo schermo AMOLED ha la funzione Always-On Time Display, per visualizzare sempre l’ora del giorno, senza per questo andare a incidere in maniera significativa sui consumi. La batteria al cobalto ha una capacità di 410 mAh e garantisce 8-12 giorni di autonomia con un utilizzo pesante e 10-15 giorni con un utilizzo più regolare. In modalità low-battery, che riduce al minimo i consumi disattivando gran parte delle funzioni, è possibile raggiungere i 50 giorni di autonomia.

Ricca la dotazione di sensori, con la misurazione in tempo reale del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue, per avere sempre sotto controllo il proprio stato di salute. È possibile tracciare 70 diverse attività sportive e non mancano le classiche funzioni di fitness tracking, con il conteggio dei passi, delle calorie e con il tracciamento del sonno. Tutti i dati possono essere inviati al proprio smartphone per essere analizzati in maniera più approfondita attraverso la companion app. È anche possibile attivare il riconoscimento automatico di sei attività sportive per registrarle senza dover intervenire sullo smartwatch.

A fine articolo trovate i dettagli sul prezzo e sulla promozione di lancio, davvero imperdibile.

KOSPET TANK M2

Altrettanto interessante è KOSPET TANK M2, che di fatto riprende le funzioni del fratello, da cui si differenzia principalmente per lo schermo. In questo caso infatti abbiamo un display di tipo IPS da 1,85 pollici con risoluzione di 320 x 385 pixel protetto, anche in questo caso, da un vetro con durezza 9H, per resistere anche ai peggiori maltrattamenti.

Ritroviamo la certificazione militare MIL-STD-810H, quella alle immersioni fino a 50 meri e la IP69K, che ne fanno uno smartwatch adatto agli usi più disparati, senza che temperature estreme, sporco, urti e liquidi lo possano mettere in difficoltà. Il chipset è ancora una volta un Realtek 8763EW con 64KB di RAM e 128 MB di memoria interna, e la batteria al cobalto ha una capacità di 380 mAh.

L’autonomia si attesta a 5-7 giorni con utilizzo molto intenso e 1015 giorni con un utilizzo più regolare, arrivando a 45-60 giorni in modalità low-battery. Settanta le modalità sportive gestite, sei delle quali riconosciute in automatico, col il Bio Tracker PPG che misura il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue.

Previous Next Fullscreen

Non mancano le funzioni di fitness tracking, incluso il monitoraggio del sonno con l’indicazione delle varie fasi, per evidenziare eventuali problemi da risolvere. È possibile rispondere alle chiamate direttamente dal polso così come controllare la musica riprodotta sul proprio smartphone. Tre le colorazioni tra cui scegliere, nero, rosso e arancione.

Prezzi e disponibilità

KOSPET TANK T2 è in preordine da oggi e sarà spedito a partire dalla prossima settimana. Fino al 15 gennaio potete acquistarlo al prezzo scontato di 99,99 dollari invece di 129,99 dollari, direttamente sul sito del produttore.

Anche KOSPET TANK M2 è in prevendita da oggi e fino al 15 gennaio 2023 può essere vostro a soli 89,99 dollari invece di 119,99 dollari, anche in questo caso sul sito del produttore.

Informazione Pubblicitaria