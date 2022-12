Xiaomi è forse la compagnia più eclettica in campo tecnologico, con una quantità e varietà di prodotti davvero impressionante. Tra i prodotti più particolari troviamo Xiaomi MIJIA Electric Inflator 1S, una pompa elettrica adatta a qualsiasi mezzo di locomozione dotato di pneumatici, un accessorio indispensabile in tantissime situazioni.

Oggi vi segnaliamo un’offerta di TomTop per portarvi a casa questo utilissimo strumento, che può diventare un bellissimo regalo per un appassionato di MTB ma anche per qualsiasi automobilista.

Un aiuto insostituibile

Se siete dei ciclisti vi sarà capitato di forare una ruota e di ritrovarvi a dover sostituire la camera d’aria (o a riparare il copertoncino se avete una gomma tubeless) e di ritrovarvi in difficoltà per portare lo pneumatico alla giusta pressione. Le piccole pompe da bici non sono dotate di un manometro e capita di dover terminare il giro con una ruota leggermente sgonfia.

Con Xiaomi MIJIA Electric Inflator 1S tutto questo non capita, perché potete impostare la pressione corretta sul display e in pochi secondi ripartire con la pressione corretta. Certo è più ingombrante e pesante di una piccola pompa ma se siete abituati a pedalare con uno zainetto sulle spalle, soprattutto se avete una MTB, non sarà un grosso problema.

Allo stesso modo può capitare una foratura “lenta” sull’auto, con la pressione che scende leggermente magari a causa di un chiodo. Anche in questo caso basta avere sempre nell’auto la pompa elettrica, applicare il corretto adattatore e in un paio di minuti la pressione sarà di nuovo corretta.

La pompa elettrica è dotata di una batteria da 14,8 Wh che permette di pompare ruote a una pressione massima di 10,3 bar, sufficiente per auto, moto, bici e monopattini, il tutto in pochissimo tempo. La batteria interna si ricarica tramite una porta USB Type-C, la stessa che è diventata da poco obbligatoria per tutti i nuovi dispositivi elettronici, per cui universale.

Sullo schermo a LED è possibile impostare la pressione e visualizzare in tempo reale la pressione dello pneumatico a cui è collegata la pompa, con il motore che si spegnerà automaticamente una volta raggiunta la pressione indicata, per evitare di eccedere in maniera involontaria. Nella confezione di vendita sono inclusi diversi adattatori, da utilizzare per le ruote di bici, auto e modo, insieme a un “ago” ideale per gonfiare qualsiasi tipo di pallone, da quelli da calcio a quelli da basket.

Potete acquistare Xiaomi MIJIA Electric Inflator 1S su TomTop a soli 40,31 euro, cifra che include IVA (e quindi anche eventuali dazi doganali) e spese di spedizione dalla Cina.

Informazione Pubblicitaria