Nonostante manchi ormai pochissimo al Natale, le offerte dei marchi tecnologici continuano a proporre nuove idee, per gli indecisi e per chiunque non abbia ancora provveduto a comprare qualcosa. HONOR, da parte sua, ha messo a disposizione dei clienti una serie di sconti niente male, dedicati a chi desidera comprare un nuovo smartphone o un notebook. Ecco tutto.

Le migliori offerte di Natale di HONOR

Le offerte di Natale di HONOR riguardano sia smartphone che notebook, scontati e proposti in alcuni casi con dei bundle che rendono il prezzo finale ancor più interessante. Partiamo dagli smartphone.

Uno dei protagonisti della promozione in questione è HONOR 70 da 128 GB, disponibile al prezzo di 499,90 euro con in bundle le cuffie HONOR Earbuds 3 Pro. L’offerta è valida fino al 21 dicembre, ma continua in diverso modo fino al 31 con le EarBuds 2 Lite al posto delle citate.

Fino a fine anno, nel caso in cui preferiate HONOR H70 in versione da 256 GB, è possibile approfittare dello sconto e dell’omaggio pensato per Natale. Il prezzo finale scende a 549,90 euro e in regalo c’è HONOR GS3 Black.

Salendo di prezzo, c’è poi HONOR Magic 4 Pro, che ora costa 799,90 euro (invece di 1099,90) con in bundle le cuffie HONOR EarBuds 2 Lite. Anche in questo caso c’è tempo fino al 31 dicembre per approfittarne.

Discorso notebook, niente bundle da segnalare ma gli sconti sono altrettanto interessanti. Basti considerare ad esempio HONOR MagicBook 16, notebook con a bordo un processore AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, che ora costa 699,90 euro invece di 999,90.

Ancora più economico HONOR MagicBook 14, portatile con processore AMD Ryzen 5 5500U, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD, acquistabile al prezzo di 499,90 euro invece di 749,90.

Per una via di mezzo c’è invece HONOR MagicBook 15, che al prezzo di 549,90 euro (invece di 799,90) offre lo stesso processore, la stessa quantità di RAM, ma 512 GB di memoria SSD.

Per maggiori informazioni sulle offerte di Natale di HONOR, e sugli altri prodotti acquistabili sullo store questa è la pagina dedicata.

